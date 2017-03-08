В Архангельской области продолжается реализация проекта «Ключи к творчеству»

Более 300 жителей Вельска приняли участие в мастер-классе по инклюзивному творчеству в рамках шведско-российского проекта.

Проект «Ключи к творчеству» реализуют специалисты опорно-экспериментального реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями Ольга Аксенова и Юлия Морева.

Он был запущен в регионе в мае 2016 года. Первый семинар состоялся в Архангельске с привлечением профильных специалистов из пяти районов, студентов, преподавателей колледжа культуры и Северного Арктического федерального университета. Также семинары были проведены в Лешуконском и Каргопольском районах.

Семинар в Вельске собрал более 300 человек из разных профессиональных сфер. Люди с инвалидностью и без таковой пробовали творить вместе, узнавать новое, получали опыт сотворчества.

– Результаты проекта поражают. Сегодня в каждом районе проводятся расширенные круглые столы по пониманию инклюзии, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – В районах, где уже проведены семинары и мастер-классы, созданы новые инклюзивные коллективы, намечены цели по вовлечению детей и взрослых людей с инвалидностью в совместный творческий процесс.

В ближайшее время такие мероприятия пройдут в Красноборском и Приморском районах.

Проект «Ключи к творчеству» будет работать до весны 2018 года. В сентябре 2017 года расширенный семинар и мастер-класс по инклюзивному творчеству проведут шведские коллеги.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области