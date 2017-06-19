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Конкурс социальной рекламы «Импульс» открыл приём заявок

19 июня 13:15
Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Фото Владимира Трефилова, МИА «Россия сегодня»
Организатор конкурса – международная медиагруппа «Россия сегодня». Фото Владимира Трефилова, МИА «Россия сегодня»

К участию в конкурсе «Импульс» приглашаются органы государственной власти и местного самоуправления стран СНГ, а также учреждённые ими некоммерческие организации с рекламными работами на социальные темы, которые были опубликованы или реализованы в период с 1 октября 2016 года до 19 сентября 2017 года.

В 2017 году конкурсантам предстоит бороться за призовые места в восьми основных номинациях: видеореклама, аудиореклама, наружная реклама, интернет-реклама, рекламный плакат, рекламный буклет, рекламная кампания, рекламная активация. Кроме того, учреждены четыре специальные номинации: «Гран-при 2017», «Трендсеттер года», «Наш характер», «Признание интернета».

Победителей конкурса традиционно определит жюри, в состав которого входят «Импульс» – конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень.представители рекламной индустрии, медиа-эксперты, деятели искусства, представители федеральных органов государственной власти.

Выбрать лучшую государственную рекламу смогут и пользователи интернета, проголосовав на сайте конкурса.

Подведение итогов состоится в декабре 2017 года в МИА «Россия сегодня». Победители получат памятные статуэтки «Импульс», символизирующие социальную энергию, направленную на созидание и устойчивое развитие.

Организатором ежегодного конкурса социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» выступает международная медиагруппа «Россия сегодня». В прошлом году главную награду конкурса получил департамент здравоохранения Москвы за серию работ «Спасибо, доктор».

Прием заявок продлится до 18 сентября.

Пресс-служба МИА «Россия сегодня»

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