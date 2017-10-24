Осталась неделя до завершения приёма заявок на отбор инвестиционных кураторов КРАО

В Архангельской области завершается приём заявок на открытый конкурсный отбор инвестиционных кураторов Корпорации развития региона. Он продолжится до 30 октября включительно.

На сегодняшний день через онлайн-регистрацию поступили 58 заявок на участие в конкурсном отборе от жителей практически всех районов и городов Архангельской области.

Напомним, конкурсный отбор инвесткураторов стартовал 4 октября. Предполагается, что до 15 декабря в муниципалитетах будут отобраны шесть инвестиционных кураторов, которые будут приняты в штат КРАО.

Инвестиционный куратор – это сотрудник Корпорации развития Архангельской области, работающий дистанционно на территории нескольких муниципальных образований, объединённых в «куст».

Каждый «куст» – это несколько районов или городов региона, тесно связанных географическими или экономическими связями:

Лешуконский, Мезенский, Пинежский районы;



Онежский, Плесецкий районы, город Мирный;



Няндомский, Каргопольский, Коношский районы;



Вельский, Устьянский районы;



Холмогорский, Виноградовский, Шенкурский районы;



Верхнетоемский, Красноборский, Ленский, Котласский, Вилегодский районы, города Котлас и Коряжма.



На данный момент самыми активными по числу поданных заявок оказались жители Котласского района, городов Котлас и Коряжма.

При отборе конкурсная комиссия изучит способности и возможности кандидатов, опыт работы в предпринимательстве, наличие деловых связей и контактов с муниципалитетами и бизнес-сообществом, заинтересованность в саморазвитии, инициативность и способность чувствовать сопричастность к проектам развития муниципалитетов.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 952 252-84-35 или по электронной почте: investkrao29@yandex.ru

Подробнее о функционале инвестиционных кураторов и требований к ним можно узнать здесь.

Предполагается, что инвестиционные кураторы начнут свою работу в январе 2018 года.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»