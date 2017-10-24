Осталась неделя до завершения приёма заявок на отбор инвестиционных кураторов КРАО

В Архангельской области завершается приём заявок на открытый конкурсный отбор инвестиционных кураторов Корпорации развития региона. Он продолжится до 30 октября включительно.
На сегодняшний день через онлайн-регистрацию поступили 58 заявок на участие в конкурсном отборе от жителей практически всех районов и городов Архангельской области.
Напомним, конкурсный отбор инвесткураторов стартовал 4 октября. Предполагается, что до 15 декабря в муниципалитетах будут отобраны шесть инвестиционных кураторов, которые будут приняты в штат КРАО.
Инвестиционный куратор – это сотрудник Корпорации развития Архангельской области, работающий дистанционно на территории нескольких муниципальных образований, объединённых в «куст».
Каждый «куст» – это несколько районов или городов региона, тесно связанных географическими или экономическими связями:
На данный момент самыми активными по числу поданных заявок оказались жители Котласского района, городов Котлас и Коряжма.
При отборе конкурсная комиссия изучит способности и возможности кандидатов, опыт работы в предпринимательстве, наличие деловых связей и контактов с муниципалитетами и бизнес-сообществом, заинтересованность в саморазвитии, инициативность и способность чувствовать сопричастность к проектам развития муниципалитетов.
По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 952 252-84-35 или по электронной почте: investkrao29@yandex.ru
Подробнее о функционале инвестиционных кураторов и требований к ним можно узнать здесь.
Предполагается, что инвестиционные кураторы начнут свою работу в январе 2018 года.