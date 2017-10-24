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Полпред Президента: планомерно решать первоочередные задачи, стоящие перед регионом

24 октября 19:45 Здоровье Транспорт
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Исполнение «майских» Указов Президента России, развитие системы здравоохранения и транспортной инфраструктуры Архангельской области. Эти вопросы стали ключевыми в ходе совещания с участием полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Открывая совещание, Николай Цуканов отметил положительные итоги работы областного Правительства в текущем году.

Так, индекс промышленного производства составил 124 процента – по этому показателю региона занимает лидирующие позиции не только в округе, но и в России, занимая пятое место по темпам роста в стране.

Почти в полтора раза увеличился объём инвестиций в основной капитал, зафиксированы высокие темпы роста в жилищном строительстве (на 28 процентов), в строй введено более 200 тысяч квадратных метров жилья.

Эти позитивные тенденции в экономике области дают дополнительные возможности в решении социальных вопросов, отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Вместе с тем, целый ряд актуальных задач, стоящих перед Архангельской областью, требует максимального внимания со стороны власти.

Здесь безусловным приоритетом является исполнение «майских» Указов Президента, подчеркнул полпред.

— Реализация поставленных задач требует активного продолжения работы по развитию системы здравоохранения, обеспечению качества и доступности медицинской помощи, – подчеркнул Николай Цуканов.

В регионе широко внедряются методы дистанционной диагностики, продолжает развиваться телемедицина, область участвует в реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах».

Как было отмечено, в области отмечаются высокие показатели смертности  от болезней системы кровообращения, новообразований, от последствий ДТП.

По прежнему остро стоит перед здравоохранением и проблема кадрового дефицита – по некоторым оценкам, региону не хватает порядка полутора тысяч врачей.

Еще один важный момент, на котором заострил внимание полпред – развитие автодорожной инфраструктуры. Вносят свои коррективы географические и климатические особенности области – большие расстояния, разброс населенных пунктов. Но сказывается и определённая недофинансированность отрасли.

Комментируя итоги совещания, полпред отметил – за один год, без федеральной поддержки решить все поставленные задачи будет крайне сложно.

— Необходимо определить приоритеты и в системной, планомерной работе решать эти задачи, – подчеркнул Николай Цуканов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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