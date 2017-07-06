6 июля в правительстве региона открылся пятый ежегодный Всероссийский семинар-совещание«Тарифное регулирование в сферах ЖКХ, электроэнергетики и пассажирских перевозок: актуальные вопросы и нововведения».

В семинаре принимают участие представители Минэнерго России, ФАС России, Ассоциации ЖКХ «Развитие», научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», эксперты организаций, представители органов государственной власти, местного самоуправления, регулируемых организаций.

По словам заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктора Иконникова, правительство региона уделяет тарифной политике самое пристальное внимание.

— Прозрачные тарифы – залог стабильной экономической ситуации в регионе. Сегодня мы ориентируемся на качественное предоставление коммунальных услуг населению по адекватным ценам. Это необходимо, чтобы ресурсоснабжающие организации обеспечивали бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов, а жители региона могли своевременно оплачивать счета за потребленные услуги, – отметил Виктор Иконников.

По статистике экспертов, в последние годы в России наметилась чёткая тенденция по снижению темпов роста тарифов. С 2013 года на федеральном уровне введен механизм ограничения роста вносимой платы граждан за коммунальные услуги, следствием которого является превышение экономически обоснованных тарифов над тарифами для населения. И наш регион в этом плане – не исключение.

— Сегодня Архангельская область выглядит таким крепким середняком. Если мы говорим про темпы роста тарифов, то в этом году общероссийский показатель составляет четыре процента. В Архангельской области этот уровень составляет 4,2 процента, – рассказал директор Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ «Высшая школа экономики» Илья Долматов.

При этом бюджетные субсидии организациям ЖКХ являются механизмом сдерживания роста платы граждан за коммунальные услуги и одновременно механизмом компенсации ресурсоснабжающим компаниям убытков от государственного регулирования тарифов.

— Тарифная политика области регулируется в рамках тех пределов, которые задаёт федеральный центр. Никаких всплесков тарифов в последние годы у нас не было. Более того, Архангельская область – это один из тех субъектов, которые датируют коммунальные услуги. Ежегодно региональный бюджет выделяет порядка трёх миллиардов рублей на компенсации ресурсоснабжающим компаниям убытков от государственного регулирования тарифов.

В программе семинара запланировано проведение пленарных заседаний и круглых столов по вопросам тарифного регулирования в сфере электро-, тепло-, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами и пригородных железнодорожных перевозок.

Всероссийский форум продлится два дня и завершится 7 июля. По итогам обсуждения участники сформируют предложения по решению наиболее актуальных проблем и направят их в федеральные отраслевые ведомства.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области