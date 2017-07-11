День ВМФ в Архангельске пройдёт под знаком юбилея Соловецкой школы юнг

Юнги сороковых из разных регионов России станут главными героями праздничных мероприятий. По предварительной оценке, на торжества приедет 21 ветеран из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской, Ленинградской, Костромской областей, Пермского края и Латвии, а также сопровождающие их лица и представители общественных организаций. Юнги прибудут с Соловецких островов, где для них с 25 по 27 июля запланирована отдельная программа.



В Архангельске торжественные мероприятия начнутся 28 июля с митинга у здания флотского полуэкипажа, где в 1942 году был сформирован первый набор Соловецкой школы юнг.

В рамках юбилейных торжеств в Северном морском музее состоится передача элементов формы соловецких юнг и откроется выставка «Юнги огненных лет».

День Военно-Морского Флота в Архангельске начнётся с церемонии подъёма флага на спасательном буксире «Полярный конвой» на Красной пристани.

Соловецкие юнги, ветераны флота и армии с прогулочных теплоходов смогут наблюдать за военно-морским парадом, во время которого командир Беломорской военно-морской базы приветствует экипажи надводных кораблей, выстроившихся на рейде Северной Двины.

По традиции в День ВМФ состоится возложение цветов к памятникам воинской славы и торжественный митинг «Морская дорога Победы» с участием духовых оркестров-участников VI фестиваля духовой музыки «Дирекцион-Норд».

Юбилею Соловецкой школы юнг будет посвящён и автопробег Архангельск–Северодвинск, который стартует с Красной пристани 30 июля в рамках международного пробега, посвящённого 90-летию служения Отечеству ДОСААФ России.

Жителей и гостей областного центра в День ВМФ ждут праздничная концертная программа на площади Мира, шлюпочные гонки и парад яхт парусного центра «Норд», выступления духовых оркестров на площадках у театра драмы им. М.В. Ломоносова и на Красной пристани.

Культурные и спортивные мероприятия, в том числе – народные гуляния, выставки, экскурсии, квесты, лекции, интерактивные занятия пройдут в округах Архангельска.

В Северодвинске празднование Дня ВМФ совпадает с Днём города, поэтому его жителей, помимо официальных мероприятий, ждут карнавальное шествие, фестиваль воздушных змеев, арт-площадки, спортивные состязания.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области