Жителей Поморья приглашают на фотоконкурс «Я на Севере родился»

Региональный конкурс фотоисторий «Я на Севере родился» проводится впервые. Мероприятие приурочено к Году экологии и 80-летию Архангельской области.

Северянам предлагают принять участие в любой из четырёх номинаций:



«Природа Севера » ( фотографии животных, растений, пейзажи);



«Я на Севере родился» (работы,передающие самобытность, традиции, события, отражающие жизнь различных районов Архангельской области);



«Деревянное зодчество Русского Севера» (фотографии памятников истории и культуры, а также значимых для местного населения объектов);



« В этих людях история моего края » ( фотографии людей, которые внесли вклад в историю деревни, города, а также работы, подчеркивающие особенность характера северного человека).



Первые работы уже поступили на конкурс. К примеру, Татьяна Телицына предоставила фотографию «Бабулин дом». В аннотации она отметила:

«В Холмогорском районе есть деревня Глазаново. Там стоит один-единственный дом. В этом доме я провела всё своё детство. Красивее места в мире нет».

Организаторами и партнёрами конкурса выступили молодёжный клуб Русского географического общества, областной центр охраны окружающей среды (подведомственное учреждение минлеспрома), Архангельский центр РГО, региональный туристско-информационный центр и компания «Художественная полиграфия».



Заявки и работы принимаются до 5 марта 2017 года на электронную почту: mkrgoarh@yandex.ru. Контактный телефон: (8182) 68-40-10.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области