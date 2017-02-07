Жителей Поморья приглашают на фотоконкурс «Я на Севере родился»

Региональный конкурс фотоисторий «Я на Севере родился» проводится впервые. Мероприятие приурочено к Году экологии и 80-летию Архангельской области.
Северянам предлагают принять участие в любой из четырёх номинаций:
Первые работы уже поступили на конкурс. К примеру, Татьяна Телицына предоставила фотографию «Бабулин дом». В аннотации она отметила:
«В Холмогорском районе есть деревня Глазаново. Там стоит один-единственный дом. В этом доме я провела всё своё детство. Красивее места в мире нет».
Организаторами и партнёрами конкурса выступили молодёжный клуб Русского географического общества, областной центр охраны окружающей среды (подведомственное учреждение минлеспрома), Архангельский центр РГО, региональный туристско-информационный центр и компания «Художественная полиграфия».
Заявки и работы принимаются до 5 марта 2017 года на электронную почту: mkrgoarh@yandex.ru. Контактный телефон: (8182) 68-40-10.