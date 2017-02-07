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Жителей Поморья приглашают на фотоконкурс «Я на Севере родился»

7 февраля 9:30 Год экологии80-летие Архангельской области Общество Культура Экология
Одна из конкурсных работ называется «Бабулин дом»
Одна из конкурсных работ называется «Бабулин дом»

Региональный конкурс фотоисторий «Я на Севере родился» проводится впервые. Мероприятие приурочено к Году экологии и 80-летию Архангельской области.

Северянам предлагают принять участие в любой из четырёх номинаций:

  • «Природа Севера» (фотографии животных, растений, пейзажи);
  • «Я на Севере родился» (работы,передающие самобытность, традиции, события, отражающие жизнь различных районов Архангельской области);
  • «Деревянное зодчество Русского Севера» (фотографии памятников истории и культуры, а также значимых для местного населения объектов);
  • «В этих людях история моего края» (фотографии людей, которые внесли вклад в историю деревни, города, а также работы, подчеркивающие особенность характера северного человека).

Первые работы уже поступили на конкурс. К примеру, Татьяна Телицына предоставила фотографию «Бабулин дом». В аннотации она отметила:

«В Холмогорском районе есть деревня Глазаново. Там стоит один-единственный дом. В этом доме я провела всё своё детство. Красивее места в мире нет».

Организаторами и партнёрами конкурса выступили молодёжный клуб Русского географического общества, областной центр охраны окружающей среды (подведомственное учреждение минлеспрома), Архангельский центр РГО, региональный туристско-информационный центр и компания «Художественная полиграфия».

Заявки и работы принимаются до 5 марта 2017 года на электронную почту: mkrgoarh@yandex.ruКонтактный телефон: (8182) 68-40-10.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Приложения

Положение о конкурсе

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