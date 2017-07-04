Осталась неделя до завершения приёма заявок на молодёжный форум «Команда 29»

Мероприятие пройдёт с 11 по 16 августа на базе детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» в Онежском районе

До 10 июля в в системе АИС «Молодёжь России» доступна онлайн-регистрация на главное молодёжное событие 2017 года в Архангельской области – девятый региональный образовательный форум «Команда 29». Мероприятие пройдёт с 11 по 16 августа на базе детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» в Онежском районе.

Заявки на участие в форуме уже подали более 150 человек. При этом количество мест ограничено, и отбор участников будет проходить в три этапа. После регистрации на сайте Росмолодёжи, будущим участникам предстоит заполнить анкету и пройти онлайн-собеседование.

Работа на девятом форуме будет выстроена на основе новой концепции мероприятия. Команды будут решать 12 кейсов, направленных на решение Метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) – техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.реальных задач под руководством заказчиков со стороны органов власти и организаций.

Напомним на заседании молодёжного правительства в мае этого года губернатор Игорь Орлов высоко оценил новую концепцию образовательной программы «Команды 29»

Результаты работы проектных групп будут представлены в завершение форума будут представлены главе региона и заказчикам конкретных кейсов.

Помимо образовательной программы, традиционно для участников форума организаторы готовят большую культурную программу, а также множество спортивных мероприятий.

Всего ожидается, что в Онежском районе соберутся 200 самых активных представителей молодого поколения Поморья.

Все расходы на питание и проживание на «Команде 29» возьмет на себя ГАУ АО «Молодёжный центр». Транспорт до Онеги и обратно должны будут оплатить сами участники форума или муниципалитеты, откуда приедут ребята.

По всем вопросам, которые связанны с регистрацией на «Команду 29», можно обращаться к сотруднику Корпорации развития Архангельской области Валерии Курдюмовой. Телефон: +7 952 252-84-35, e-mail: kurd@krao29.ru.

Пресс-служба ГАУ АО «Молодёжный центр»