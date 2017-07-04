Поморье стало пилотным регионом по привлечению НКО к предоставлению социальных услуг

В правительстве Архангельской области состоялся координационный совет по вопросу обеспечения поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению.

По данным министерства экономического развития Российской Федерации, Архангельская область вошла в список пилотных регионов по привлечению некоммерческого сектора к предоставлению социальных услуг. Регион хорошо показал себя на первом этапе обеспечения доступа некоммерческим организациям к бюджетным средствам.

— В реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области уже включены 11 негосударственных организаций, в том числе – пять социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), – подчеркнула министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.

С 2015 года в областном бюджете планируются расходы на выплату компенсации негосударственным поставщикам.

Всего за два с половиной года негосударственным поставщикам выплачено более 6,5 млн рублей. Это позволило «особым» категориям граждан, ранее не охваченным социальным обслуживаем (инвалиды по зрению и слуху, дети с расстройством аутистического спектра), получать социальные услуги через СО НКО.

Общий объём бюджетных средств, запланированный на предоставление услуг в 2017 году по отраслям социальной сферы, составляет более 36 млн рублей.

— В каждом исполнительном органе государственной власти должен быть изменен подход к работе с некоммерческими организациями, – отметила заместитель председателя правительства Архангельской области по социальным вопросам Екатерина Прокопьева. – Это очень серьёзное и важное направление.

С мая 2017 года начал работу сайт «Социально ориентированные некоммерческие организации Архангельской области», где размещена вся информация о работе некоммерческого сектора в Архангельской области.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области