Архангельская торгово-промышленная палата готова оказать содействие арктическим бизнес-проектам

На сегодняшний день членами и партнёрами палаты являются 175 предприятий

Итоги работы Архангельской торгово-промышленной палаты за 2016 год подвели в ходе конференции, в работе которой приняли участие представители региональных и муниципальных органов власти, депутаты областного Собрания, партнёры и члены палаты.

На сегодняшний день членами и партнёрами палаты являются 175 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, которые охватывают практически все отрасли экономики – от промышленности и торговли до сельского хозяйства и финансовых услуг.

Одна из основных задач палаты – создание благоприятных условий для развития всех видов предпринимательской деятельности. Решение этой задачи возможно, в том числе, в диалоге с органами власти.

— Наше взаимодействие должно строиться на системном подходе, идти в динамичном ключе, – отметил председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, приветствуя участников и гостей конференции. – Мы открыты для такого разговора, открыты для общения.

Как подчеркнул председатель правительства области, именно на площадке Архангельской торгово-промышленной палаты эксперты, представители власти и бизнес-сообщества могут обсуждать пути решения и реализации актуальных проектов, востребованных в Арктической зоне РФ.

— Мы как правительство региона, который входит в Арктическую зону РФ, уделяем этому большое внимание и значение, – заметил Алексей Алсуфьев.

Стоит отметить, что торгово-промышленная палата уже сделала ряд шагов в этом направлении. Как рассказал президент палаты Василий Сидоровский, в прошлом году в рамках палаты создана Арктическая группа. Она уже приступила к выработке конкретных предложений, направленных на поддержку и содействие развитию предпринимательства в Арктической зоне.

Также в рамках конференции была утверждена новая редакция Устава и проведена ротация членов Совета палаты.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области