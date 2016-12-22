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Шаг навстречу будущему: в Архангельске представили улучшенную версию экзоскелета

22 декабря 16:50 Здоровье

Новую версию экзоскелета  компании «ЭкзоАтлет» (резидента фонда «Сколково») представили в СГМУ на семинаре по внедрению инновационных методов медико-социальной реабилитации.

В семинаре приняли участие представители социального кластера региона, министерства здравоохранения Архангельской области, СГМУ, медицинских учреждений, студенты.

Новый образец усовершенствован с учётом замечаний пациентов и медиков. Изделие стало более комфортным, так как оборудовано поддерживающими спину ремнями, а также менее шумным.

На пути к постоянному использованию

Ход механизмов стал более плавным и теперь соответствует биомеханике ходьбы здорового человека. Усовершенствованы параметры настройки, что позволяет адаптировать изделие под индивидуальные особенности пациентов. Новая версия позволяет регулировать скорость движения,  передвигаться в реальных условиях городской среды или ограниченного пространства.

— Это говорит о том, что мы можем замахнуться на непрерывный путь реабилитации, начиная от клиники и заканчивая домашними условиями. Чтобы получить реальный результат реабилитации людей с травмами позвоночника, нужно использовать экзоскелет длительное время, – отметила директор по развитию ООО «ЭкзоАтлет» Екатерина Березий.

Она сообщила, что по данным исследований ученых университета Дюка (США), в результате использования экзоскелета не менее трёх часов в день в течение года были зафиксированы факты восстановления у пациентов связи между сохранившимися нервными  окончаниями и мышечными рецепторами ног.

Ступени надежды

Разработчики экзоскелета в соответствии с пожеланиями пилотов устройства планируют уже к весне представить новую улучшенную версию, которая позволит подниматься и спускаться по лестницам.

При этом, как подчеркнул генеральный директор ООО «ЭкзоАтлет» Михаил Крундышев, экзоскелет не заменяет инвалидное кресло, а является средством реабилитации пациентов, позволяя улучшить качество их жизни.

Напомним, Архангельская область стала одним из пилотных регионов по внедрению экзоскелета. Проект, который был реализован в рамках регионального социального кластера, поддержал губернатор Игорь Орлов.

Опытный образец был приобретен Корпорацией развития Архангельской области осенью 2015 года, а в феврале 2016 года начались клинические исследования экзоскелета с участием экспертов СГМУ и  учреждений здравоохранения при содействии регионального минздрава.

Как сообщила руководитель социального кластера Архангельской области Юлия Ковалёва, отбор и реабилитацию в условиях стационара прошли 18 человек с травмами спинного мозга.

Шанс на полноценную жизнь

Как отмечено в ходе медико-клинических исследований, в результате двухнедельного курса тренировок в экзоскелете происходит увеличение силы мышц спины и брюшного пресса на 20 процентов, выносливости рук на треть, улучшаются на 25 процентов координация движений и равновесие. Кроме того, нормализуется артериальное давление, улучшается вентиляция легких, функция желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной  системы.

— Мы планируем работать с пациентами с рассеянным склерозом, острым нарушением мозгового кровообращения. Стоит и актуальнейший вопрос реабилитации детей с церебральным параличом, – рассказала ответственный исследователь проекта, доцент кафедры физической культуры и медицинской реабилитации СГМУ Елена Бондаренко.

Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между компанией «ЭкзоАтлет» и Северным медицинским государственным университетом.

— Надеюсь, что это не последняя разработка, которая будет внедряться в Архангельской  области. Уверена, что эти инновации принесут пользу всем, кто в них нуждается, – подчеркнула ректор СГМУ Любовь Горбатова.

Опыт использования экзоскелета уже оценили в Москве. Столичные медицинские центры приобрели 15 таких устройств. Обучать методике реабилитационного процесса московских специалистов будут эксперты из СГМУ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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