Ревизия для сохранения природных жемчужин Поморья

По поручению губернатора Архангельской области министерство природных ресурсов и ЛПК региона начало ревизию планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий.



В Архангельской области насчитывается 117 ООПТ: это биологические, геологические, ландшафтные заповедники и заказники, национальные парки. Названия многих известны всей России и за рубежом: Кенозерский Особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное или оздоровительное значение. национальный парк, национальный парк «Русская Арктика», знаменитый своими пещерами Пинежский заповедник.



По словам заместителя министра природных ресурсов и ЛПК региона Анны Копосовой, последний раз работы по формированию системы ООПТ проводились пять лет назад. Назрела необходимость получения свежей информации.

План развития ООПТ будет составлен на основе сведений, полученных от научно-исследовательских, природоохранных организаций, других заинтересованных сторон и представлен на обсуждение общественности к 1 июля.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области