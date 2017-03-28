На межмуниципальных маршрутах обновляется автобусный парк

Новый низкопольный комфортабельный автобус марки МАЗ вышел на маршрут № 104, связывающий Архангельск и Малые Корелы. Это стало очередным шагом в программе обновления автобусного парка Архангельской области, которую последовательно реализует региональное министерство транспорта.



Напомним, в минувшие годы этот межмуниципальный маршрут считался проблемным и вызывал многочисленные жалобы населения.

Прежний перевозчик так и не смог выполнить условия договора, поэтому региональному минтрансу пришлось решать вопрос кардинально. Был заключён государственный контракт с новым перевозчиком, началось и обновление парка.



Новые автобусы соответствуют формату современного и комфортабельного пассажирского автотранспорта, который сегодня принят во многих регионах России.

Помимо удобства для основной массы пассажиров, которое обеспечивают мягкие кресла, пневмоподвеска, тёплый салон и «умные» двери, автобусы рассчитаны на перевозку маломобильных групп населения. Панель управления оснащена современной автоматикой – тахографом и навигатором ГЛОНАСС.



— Выход на линию нового комфортабельного автобуса – хороший пример, которому должны следовать автобусные перевозчики областного центра. Мы намерены и дальше создавать условия для обновления городского и межмуниципального пассажирского автопарка. Новые автобусы должны прийти в столицу Поморья, что повысит общий стандарт качества обслуживания пассажиров, а также создаст условия для повышения их безопасности, – отметил заместитель министра транспорта Архангельской области Олег Мишуков.

Пресс-служба министерства транспорта Архангельской области