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Юнармейцы увидели реконструкцию боя за советскую власть на Русском Севере

23 октября 9:15 Молодежь Архангельск
Фото пресс-службы ГАУ АО «Патриот»
Фото пресс-службы ГАУ АО «Патриот»

Стрельба, взрывы гранат, рокот пулемета «Максим», запах пороха – всё это стало частью трёхминутной реконструкции боя «За советскую власть на Севере 1917 года».

Мини-бой состоялся в минувшие выходные на базе архангельского зонального центра патриотического воспитания. Воссоздали схватку реконструкторы военно-исторического клуба «Северная Двина» из Северодвинска при поддержке регионального штаба «Юнармии», военно-патриотического клуба «Орден» и центра «Патриот». Главными зрителями стали юнармейцы. 

Руководитель регионального штаба «Юнармии» Михаил Устинов отметил:

«В этом году мы отмечаем 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Юнармейское движение не обошло стороной эту памятную дату. В рамках Дня живой истории мы предоставили ребятам уникальную возможность посмотреть своими глазами, как жили и воевали наши предки в те годы, не имея современной, привычной всем нам техники».

Кроме мини-боя, реконструкторы представили экспозицию униформы и снаряжения первой, второй мировых и гражданской войн, выставку «Солдатская еда на фоне столетий» и «Награды Великой Отечественной».

Представитель военно-исторического клуба «Северная Двина» Людмила Евстафьева уверена: для молодёжи такие мероприятия имеют большое значение.

– Это не книги, это не интернет, это осязаемо. Некоторые исторические моменты можно понять только таким образом. Прочитать и посмотреть тоже интересно, но не так понятно и наглядно. Безусловно, такие мероприятия побуждают интересоваться историей не только и страны, но и своих предков, – считает Людмила Евстафьева.

ГАУ Архангельской области «Патриот»

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