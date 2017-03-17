Эксперты РАНХиГС рассказали о проектном управлении на областном и муниципальном уровнях

14 марта эксперты Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы провели открытую лекцию для исполнительных органов государственной власти Архангельской области и муниципальных образований Архангельской области «Проектное управление в органах государственной власти и местного самоуправления».

Декан факультета государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, Анатолий Лихтин рассказал о перспективах внедрения проектного управления в органах власти.

Георгий Мещеряков, руководитель проектного офиса «Высшая школа государственного управления», поделился опытом преодоления проблем, возникающих в процессе внедрения проектного управления в органах власти и рассказал о путях их решения.

Под руководством руководителя образовательного направления «Государственное и муниципальное управление» СЗИУ РАНХиГС Алексея Балашова состоялись встречи с администрациями школ Архангельской области. На них обсудили научно-методическое сопровождение учебного процесса и профориентации выпускников.

Были также проведены переговоры между правительством Архангельской области, СЗИУ РАНХиГС и представителями администраций муниципальных образований «Город Архангельск», «Северодвинск», «Город Новодвинск» и «Приморский муниципальный район» по вопросу совместного ведения проектов, экспертного сопровождения внедрения проектного управления и подготовки управленческих кадров.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области