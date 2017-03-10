14 марта в 14:30 В ТАСС (г. Санкт-Петербург) состоится пресс-конференция в формате телемоста Санкт-Петербург – Архангельск. Об участниках и программе форума «Арктика – территория диалога» расскажет губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

На связь из Архангельска выйдет представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит. Телемост из столицы Поморья будет организован на площадке областного института открытого образования (пр. Новгородский, 66). Приглашается пресса. Аккредитация по телефону (8182) 20-06-55.



Напомним, международный арктический форум проводится с 2010 года. Центральная тема этого года определена как «Человек в Арктике».

Форум призван объединить международные организации, органы государственной власти, научные и бизнес-сообщества из России и зарубежных стран для координации подходов в развитии международного сотрудничества, консолидации усилий по обеспечению стабильного развития Арктики и повышения уровня жизни населения на арктических территориях.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области