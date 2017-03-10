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Подведены итоги областного конкурса патриотических проектов

10 марта 12:15 Молодежь

Подведены итоги областного конкурса проектов патриотической направленности. Всего на конкурс поступило 118 заявок из 22 муниципальных образований Архангельской области.

Финансовую поддержку получили 45 проектов, из которых 24 были представлены физическими лицами, и 21 – юридическими.

Напомним, конкурс проводится по двум направлениям:

  • проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (27 проектов);  
  • проекты, направленные на увековечение памяти погибших при защите Отечества (18 проектов).

Начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв отметил, что все участники по итогам реализации проектов получат свидетельства победителя конкурса.

— Конкурс организован и проводится в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2020 годы)», – пояснил Григорий Ковалёв.

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