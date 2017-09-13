В Поморье продолжаются мероприятия в рамках всероссийского субботника «Зелёная Россия»

На субботнике юные защитники природы на практике показали, что такое забота об окружающей среде

Всероссийский субботник «Зелёная Россия», стартовавший в Архангельской области 2 сентября, продолжается. В мероприятиях по уборке мусора, облагораживании придомовой территории, очистке берегов рек и озер, парков и лесных насаждений уже приняли участие несколько тысяч жителей региона.



13 сентября, вооружившись граблями, мётлами и мешками для мусора, на уборку площадки на улице Пионерской в Маймаксанском округе областного центра вместе с педагогами и родителями вышли второклассники школы № 55.

Отметим, что этот класс – особый, экологический, а все его ученики присоединились к движению «Эколята».

По словам классного руководителя Марии Лузиной, к решению выбрать экологическое направление класс пришел не сразу, на сегодня можно с уверенностью сказать, что это был правильный шаг.

– Ребята с удовольствием участвуют в различных экологических конкурсах, и акциях: рисуют тематические плакаты, обучаются правилам раздельного сбора мусора, поведения в лесу, собирают и сдают на утилизацию макулатуру, отработавшие батарейки, – рассказала Мария Лузина.

В организации экологического образования школа № 55 имеет постоянную поддержку со стороны местной библиотеки. По словам её заведующей Елены Латухиной, с начала года для школьников и их родителей было организовано более 70 экоуроков, в которых приняли участие более двух тысяч человек.

Реализация всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы» началась в Поморье с апреля 2015 года. Соответствующее соглашение тогда подписали сопредседатель Совета по сохранению природного наследия нации Совета Федерации РФ Владимир Зотов, министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин и заместитель министра образования и науки области Елена Молчанова.

Участники соглашения договорились ежегодно формировать программу тематических мероприятий с участием юных защитников природы

По словам министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константина Доронина, сегодня в ряды эколят вступили более 350 мальчишек и девчонок Поморья. Наиболее активно движение развивается в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Коряжме.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области