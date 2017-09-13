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В Поморье продолжаются мероприятия в рамках всероссийского субботника «Зелёная Россия»

13 сентября 17:50 Год экологии Экология
На субботнике юные защитники природы на практике показали, что такое забота об окружающей среде
На субботнике юные защитники природы на практике показали, что такое забота об окружающей среде

Всероссийский субботник «Зелёная Россия», стартовавший в Архангельской области 2 сентября, продолжается. В мероприятиях по уборке мусора, облагораживании придомовой территории, очистке берегов рек и озер, парков и лесных насаждений уже приняли участие несколько тысяч жителей региона.

13 сентября, вооружившись граблями, мётлами и мешками для мусора, на уборку площадки на улице Пионерской в Маймаксанском округе областного центра вместе с педагогами и родителями вышли второклассники школы № 55. 

Отметим, что этот класс – особый, экологический, а все его ученики присоединились к движению «Эколята».

По словам классного руководителя Марии Лузиной, к решению выбрать экологическое направление класс пришел не сразу, на сегодня можно с уверенностью сказать, что это был правильный шаг.

– Ребята с удовольствием участвуют  в различных экологических конкурсах, и акциях: рисуют тематические плакаты, обучаются правилам раздельного сбора мусора, поведения в лесу, собирают и сдают на утилизацию макулатуру, отработавшие батарейки, – рассказала Мария Лузина.

В организации экологического образования школа № 55 имеет постоянную поддержку со стороны местной библиотеки.  По словам её заведующей Елены Латухиной, с начала года для школьников и их родителей было  организовано более 70 экоуроков, в которых приняли участие более двух тысяч человек.

Реализация всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы» началась в Поморье с апреля 2015 года. Соответствующее соглашение тогда подписали сопредседатель Совета по сохранению природного наследия нации Совета Федерации РФ Владимир Зотов, министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин и заместитель министра образования и науки области Елена Молчанова.

Участники соглашения договорились ежегодно формировать программу тематических мероприятий с участием юных защитников природы

По словам министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константина Доронина, сегодня  в ряды эколят вступили более 350 мальчишек и девчонок Поморья. Наиболее активно движение развивается в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Коряжме.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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