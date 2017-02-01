Год экологии в Поморье: конкретные дела по улучшению качества жизни северян

Официальный старт Году экологии и особо охраняемых природных территорий в Поморье дал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В регионе запланировано более сотни природоохранных мероприятий, которые охватят практически всю территорию Поморья, включая арктические рубежи.

Участие в презентации основных проектов приняли представители профильных ведомств, некоммерческих и общественных экологических организаций, школьных и молодёжных объединений, национальных парков, муниципальных образований, бизнес-сообщества.

Открывая мероприятие, Игорь Орлов отметил:

«На заседании Государственного Совета, состоявшегося в конце прошлого года, Президент России подчеркнул, что говорить о развитии экономики страны необходимо с упором на решение экологических проблем».

В числе приоритетных задач – достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ за счёт технологического перевооружения промышленности, а также благоустройство и уборка территорий от мусора.

— Убеждён, многие жители области не останутся равнодушными и примут активное участие в экологических, просветительских акциях, благоустройстве территорий и других конкретных делах по улучшению качества жизни, – сказал глава региона.

Проект, которому нет равных

Напомним, региональный план Года экологии в Поморье Игорь Орлов утвердил в декабре прошлого года. О конкретных делах, предусмотренных этим документом, доложил министр природных ресурсов и ЛПК области Константин Доронин.

Одним из центральных мероприятий станет «Арктический плавучий университет»: научная экспедиция в высокие широты, в числе организаторов которой выступают Северный Арктический федеральный университет и национальный парк «Русская Арктика».

По словам ректора САФУ Елены Кудряшовой, это уникальный проект, которому нет равных не только в России, но и в мире.

Министр также обратил внимание на общественные акции по восстановлению лесов, озеленению и благоустройству посёлков и городов, очистке от мусора берегов рек и озёр, участков лесного фонда и территорий муниципалитетов.

Все родники пересчитают

Среди мероприятий раздела «Экологическое образование и просвещение» Константин Доронин особо отметил Слёт школьных лесничеств.

«В Поморье продолжают работу 20 школьных лесничеств. Их работу координирует минлеспром региона совместно с отделением Всероссийского общества охраны природы и филиала Рослесозащиты. Планируем, что в слёте примут участие школьные лесничества не только Архангельской области, но и соседних регионов».

Кроме того, в Поморье планируется масштабная инвентаризация родников и выпуск посвящённого им научно-популярного издания.

Сохраняя наследие

В ходе презентации Года экологии национальные парки «Русская Арктика» и «Кенозерский» представили огромный спектр запланированных мероприятий.

В их числе – фотовыставки под открытым небом, заповедные уроки в школах, природоохранные акции и экологические лагеря с активным участием молодёжи, а также мероприятия, объединённые идеей сохранения как природного, так и культурного наследия на ООПТ.

Кроме того, «Русская Арктика» продолжит наводить порядок на территории нацпарка: генеральная уборка развернётся на островах Хейса, Гукера, Греэм-Белл и Земли Александры.

Воздух и вода станут чище

Инновационные решения в сфере ЛПК, позволяющие снизить воздействие на окружающую среду, презентовали представители лесного бизнеса.

АО «Архангельский ЦБК» реализует второй этап приоритетного инвестиционного проекта по реконструкции производства картона. Найдены новые технические решения, благодаря которым выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты будут сокращены.

Кроме того, в числе уникальных планов комбината – инновационный проект по добыче свалочного газа, который также даст возможность сократить вредные выбросы. Старт реализации этой идеи приурочен к Году экологии.

ЗАО «Лесозавод 25» планирует два проекта, направленных на улучшение экологической ситуации:

строительство водогрейной котельной на кородревесных отходах (котлы будут оборудованы системами, которые позволят минимизировать загрязнение атмосферы);



внедрение линии сухой сортировки пиловочного сырья, в результате чего будет прекращён сброс отходов в протоку Маймакса бассейна реки Северная Двина.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области