Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Год экологии в Поморье: конкретные дела по улучшению качества жизни северян

1 февраля 17:30 Промышленность Общество Экология
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Официальный старт Году экологии и особо охраняемых природных территорий в Поморье дал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В регионе запланировано более сотни природоохранных мероприятий, которые охватят практически всю территорию Поморья, включая арктические рубежи.

Участие в презентации основных проектов приняли представители профильных ведомств, некоммерческих и общественных экологических организаций, школьных и молодёжных объединений, национальных парков, муниципальных образований, бизнес-сообщества.

Открывая мероприятие, Игорь Орлов отметил:

«На заседании Государственного Совета, состоявшегося в конце прошлого года, Президент России подчеркнул, что говорить о развитии экономики страны необходимо с упором на решение экологических проблем».

В числе приоритетных задач – достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ за счёт технологического перевооружения промышленности, а также благоустройство и уборка территорий от мусора.

— Убеждён, многие жители области не останутся равнодушными и примут активное участие в экологических, просветительских акциях, благоустройстве территорий и других конкретных делах по улучшению качества жизни, – сказал глава региона.

Проект, которому нет равных

Напомним, региональный план Года экологии в Поморье Игорь Орлов утвердил в декабре прошлого года. О конкретных делах, предусмотренных этим документом, доложил министр природных ресурсов и ЛПК области Константин Доронин.

Одним из центральных мероприятий станет «Арктический плавучий университет»: научная экспедиция в высокие широты, в числе организаторов которой выступают Северный Арктический федеральный университет и национальный парк «Русская Арктика».

По словам ректора САФУ Елены Кудряшовой, это уникальный проект, которому нет равных не только в России, но и в мире.

Министр также обратил внимание на общественные акции по восстановлению лесов, озеленению и благоустройству посёлков и городов, очистке от мусора берегов рек и озёр, участков лесного фонда и территорий муниципалитетов.

Все родники пересчитают

Среди мероприятий раздела «Экологическое образование и просвещение» Константин Доронин особо отметил Слёт школьных лесничеств.

«В Поморье продолжают работу 20 школьных лесничеств. Их работу координирует минлеспром региона совместно с отделением Всероссийского общества охраны природы и филиала Рослесозащиты. Планируем, что в слёте примут участие школьные лесничества не только Архангельской области, но и соседних регионов».

Кроме того, в Поморье планируется масштабная инвентаризация родников и выпуск посвящённого им научно-популярного издания.

Сохраняя наследие

В ходе презентации Года экологии национальные парки «Русская Арктика» и «Кенозерский» представили огромный спектр запланированных мероприятий.

В их числе – фотовыставки под открытым небом, заповедные уроки в школах, природоохранные акции и экологические лагеря с активным участием молодёжи, а также мероприятия, объединённые идеей сохранения как природного, так и культурного наследия на ООПТ.

Кроме того, «Русская Арктика» продолжит наводить порядок на территории нацпарка: генеральная уборка развернётся на островах Хейса, Гукера, Греэм-Белл и Земли Александры.

Воздух и вода станут чище

Инновационные решения в сфере ЛПК, позволяющие снизить воздействие на окружающую среду, презентовали представители лесного бизнеса.

АО «Архангельский ЦБК» реализует второй этап приоритетного инвестиционного проекта по реконструкции производства картона. Найдены новые технические решения, благодаря которым выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты будут сокращены.

Кроме того, в числе уникальных планов комбината – инновационный проект по добыче свалочного газа, который также даст возможность сократить вредные выбросы. Старт реализации этой идеи приурочен к Году экологии.

ЗАО «Лесозавод 25» планирует два проекта, направленных на улучшение экологической ситуации:

  • строительство водогрейной котельной на кородревесных отходах (котлы будут оборудованы системами, которые позволят минимизировать загрязнение атмосферы);
  • внедрение линии сухой сортировки пиловочного сырья, в результате чего будет прекращён сброс отходов в протоку Маймакса бассейна реки Северная Двина.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

1 февраля

Год эко­ло­гии в Поморье: конк­ре­тные дела по улуч­ше­нию качес­тва жизни северян

1 февраля

Пра­витель­ство и пар­лам­ен­та­рии: сов­мест­ная рабо­та в интере­сах региона

1 февраля

Кад­ровые обновле­ния в пра­витель­стве области

30 января

Игорь Орлов: «Стро­итель­ство школы в посёл­ке Ерцево нач­нётся в этом году»

30 января

Игорь Орлов даст старт Году эко­ло­гии в Поморье

30 января

Борь­ба с последстви­ями сти­хии тре­бу­ет моби­лиза­ции всех ресурсов

30 января

31 января воз­можны тех­нич­ес­кие непо­лад­ки в рабо­те сайта dvinaland

30 января

Общест­вен­ная пала­та и пра­витель­ство регио­на: курс на сов­мест­ную работу

28 января

В Мир­ном наг­ради­ли «Офи­це­ров года»

28 января

«Пле­сецк» запус­тит раке­ту в честь юби­лея региона

28 января

Образцо­вая школа – в кос­мич­ес­кой гавани

27 января

Память о под­виге: родст­вен­ни­кам геро­ев войны вру­чены копии наг­радных доку­мен­тов

25 января

Луч­шие учё­ные и сту­ден­ты Поморья получи­ли имен­ные губер­нат­ор­ские стипендии

24 января

Игорь Орлов вошел в сос­тав пре­зи­диу­ма Гос­ком­ис­сии по воп­ро­сам раз­ви­тия Арктики

24 января

К аркти­чес­кому фору­му в Архан­гель­ске стро­ят и ремон­тиру­ют объекты

24 января

Игорь Орлов поздра­вил кол­лект­ив газе­ты «Вечер­ний Севе­род­винск» с юбилеем

23 января

Игорь Орлов: «Гео­ло­ги­чес­кие изыс­ка­ния – пер­вый прак­тич­ес­кий шаг к реали­за­ции про­ек­та стро­итель­ства Архан­гель­ского глу­бо­ко­вод­ного порта»

23 января

От учеб­ника по исто­рии края до стрит-ар­та: под­дер­жаны ини­ци­ати­вы к 80-ле­тию области

23 января

Теп­лос­наб­же­ние Нян­домы – на осо­бом конт­ро­ле губер­нато­ра

Похожие новости

1 февраля Губернатор

Год эко­ло­гии в Поморье: конк­ре­тные дела по улуч­ше­нию качес­тва жизни северян

30 января Губернатор

Игорь Орлов даст старт Году эко­ло­гии в Поморье

17 января Губернатор

Лес­ные пожар­ные Поморья про­демон­стри­ро­ва­ли образцо­вую под­гот­ов­ку

11 января Губернатор

Наци­ональ­ные парки Поморья – север­ные фор­посты Года экологии

27 декабря Губернатор

Госу­дарст­вен­ный совет: воп­росы сох­ране­ния при­роды обсуди­ли в пред­две­рии Года экологии

29 декабря Промышленность

При­род­ные ресур­сы Поморья «зарабо­тали» 1,3 мил­ли­ар­да рублей

22 декабря Промышленность

Старт Года эко­ло­гии: общест­вен­ность, власть и биз­нес Поморья «све­рили часы»

9 декабря Общество

Конс­та­нтин Доро­нин: «Вос­ста­нов­ле­ние лесов Поморья – одна из глав­ных задач на 2017 год»

8 декабря Промышленность

Год эко­ло­гии в Поморье: бла­го­ус­тройство тер­рито­рий, лес­ные питом­ники, экспе­ди­ции в Аркти­ку и иннова­ции на про­из­водств­ах

1 февраля Районы

Двин­ско-Пи­нежский заказ­ник: в поис­ке балан­са эко­ло­гии, эко­но­ми­ки и соцсферы

24 января Общество

Мин­лесп­ром регио­на и САФУ выявят перс­пе­ктив­ные кадры

20 января Экономика

Лес­ная наука в дейс­твии: ДНК из трёх иголок

16 января Общество

Кино­фес­тиваль «Мери­ди­ан надеж­ды»: открыт приём заявок

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия