Игорь Орлов – о роли Поморья в Арктике

Одной из стартовых точек форума «Арктика – территория диалога» стал брифинг губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Журналистам, работающим на многопрофильной международной площадке, глава региона рассказал о месте и роли региона в Арктике. В брифинге приняло участие более 80 представителей СМИ.

— Со времён Ивана Грозного в Архангельске завязывались важнейшие дипломатические и торговые контакты с иностранными государствами. Поэтому решение о проведении Арктического форума у нас – своего рода дань исторической справедливости, – открыл встречу Игорь Орлов.

Он добавил, что регион играет ключевую роль в вопросах промышленного использования природных богатств Заполярья, научных исследований, природоохранной деятельности и обеспечения безопасности в Арктике.

Одним из примеров успешной работы в Арктике губернатор считает проект строительства горно-обогатительного комбината на месторождении алмазов имени Гриба, где совсем недавно был добыт один из крупнейших камней за всю историю добычи алмазов в России.

— Только за 2016 год алмазодобытчики перечислили в бюджет региона более двух миллиардов рублей в виде налогов. Это очень существенный вклад, – подчеркнул Игорь Орлов.

350 миллиардов – в строительство «Белкомура»

Глава Поморья напомнил представителям СМИ и о проекте строительства железнодорожной магистрали «Белкомур», нацеленном на промышленное и Игорь Орлов: «Стратегический инвестор «Белкомура» – китайская корпорация «Poly Group» – участвует в форуме»инфраструктурное развитие севера России и Урала.

— Весь проект совокупно оценивается в 350 миллиардов рублей. А его стратегический инвестор – китайская корпорация «Poly Group» – участвует в форуме, – заметил губернатор.

В связке с «Белкомуром» идёт ещё один амбициозный проект – строительство глубоководного района морского порта Архангельск.

Областная власть рассчитывает начать его реализацию в 2023 году. При этом только в возведение первой очереди терминала будет вложено 40 миллиардов рублей.

27 миллиардов – в добычу полезных ископаемых

Мощный импульс развитию Архангельской области и всей Арктической зоны даст и строительство горно-обогатительного комбината по добыче и переработке свинцово-цинковых руд Павловского месторождения на архипелаге Новая Земля.

— Соглашение о реализации этого проекта мы намерены подписать на форуме с корпорацией «Росатом». Объём инвестиций в регион составит 27 миллиардов рублей, – подчеркнул Игорь Орлов.

По словам губернатора, форум станет стимулом и для развития инфраструктуры областного центра: в этом году в Архангельске должны начаться работы по реконструкции железнодорожного вокзала, к концу года – открыться первая арктическая гостиница международного класса Novotel, а к 2019 году в столице Поморья планируется построить экспоцентр площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

Ресурсы Арктики – на пользу людей

— Арктический макрорегион нужно рассматривать не как источник ресурсов, а как площадку для инноваций и создания новых производственных мощностей. Очень важно, чтобы ресурсы, добываемые в Арктике, работали на территории и на живущих здесь людей, способствовали сбалансированному, в том числе с экологической точки зрения, развитию приполярных регионов, – заключил Игорь Орлов.

Журналисты задали губернатору вопросы о перспективах создания арктического полигона, выделении рыболовецких квот, развитии железнодорожного сообщения и планах Архангельской области по международному сотрудничеству.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области