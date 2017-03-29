Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Игорь Орлов – о роли Поморья в Арктике

29 марта 10:15 Арктика – территория диалога Арктика
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Одной из стартовых точек форума «Арктика – территория диалога» стал брифинг губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Журналистам, работающим на многопрофильной международной площадке, глава региона рассказал о месте и роли региона в Арктике. В брифинге приняло участие более 80 представителей СМИ.

— Со времён Ивана Грозного в Архангельске завязывались важнейшие дипломатические и торговые контакты с иностранными государствами. Поэтому решение о проведении Арктического форума у нас – своего рода дань исторической справедливости, – открыл встречу Игорь Орлов.

Он добавил, что регион играет ключевую роль в вопросах промышленного использования природных богатств Заполярья, научных исследований, природоохранной деятельности и обеспечения безопасности в Арктике. 

Одним из примеров успешной работы в Арктике губернатор считает проект строительства горно-обогатительного комбината на месторождении алмазов имени Гриба, где совсем недавно был добыт один из крупнейших камней за всю историю добычи алмазов в России.

— Только за 2016 год алмазодобытчики перечислили в бюджет региона более двух миллиардов рублей в виде налогов. Это очень существенный вклад, – подчеркнул Игорь Орлов.

350 миллиардов – в строительство «Белкомура»     

Глава Поморья напомнил представителям СМИ и о проекте строительства железнодорожной магистрали «Белкомур», нацеленном на промышленное и Игорь Орлов: «Стратегический инвестор «Белкомура» – китайская корпорация «Poly Group» – участвует в форуме»инфраструктурное развитие севера России и Урала.

— Весь проект совокупно оценивается в 350 миллиардов рублей. А его стратегический инвестор – китайская корпорация «Poly Group» – участвует в форуме, – заметил губернатор.

В связке с «Белкомуром» идёт ещё один амбициозный проект – строительство глубоководного района морского порта Архангельск.

Областная власть рассчитывает начать его реализацию в 2023 году. При этом только в возведение первой очереди терминала будет вложено 40 миллиардов рублей.

27 миллиардов – в добычу полезных ископаемых 

Мощный импульс развитию Архангельской области и всей Арктической зоны даст и строительство горно-обогатительного комбината по добыче и переработке свинцово-цинковых руд Павловского месторождения на архипелаге Новая Земля.

— Соглашение о реализации этого проекта мы намерены подписать на форуме с корпорацией «Росатом». Объём инвестиций в регион составит 27 миллиардов рублей, – подчеркнул Игорь Орлов.

По словам губернатора, форум станет стимулом и для развития инфраструктуры областного центра: в этом году в Архангельске должны начаться работы по реконструкции железнодорожного вокзала, к концу года – открыться первая арктическая гостиница международного класса Novotel, а к 2019 году в столице Поморья планируется построить экспоцентр площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

Ресурсы Арктики – на пользу людей 

— Арктический макрорегион нужно рассматривать не как источник ресурсов, а как площадку для инноваций и создания новых производственных мощностей. Очень важно, чтобы ресурсы, добываемые в Арктике, работали на территории и на живущих здесь людей, способствовали сбалансированному, в том числе с экологической точки зрения, развитию приполярных регионов, – заключил Игорь Орлов.

Журналисты задали губернатору вопросы о перспективах создания арктического полигона, выделении рыболовецких квот, развитии железнодорожного сообщения и планах Архангельской области по международному сотрудничеству.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

29 марта

Игорь Орлов – о роли Поморья в Арктике

28 марта

Алмаз­ная раз­вед­ка: власть и биз­нес обсуди­ли перс­пе­ктивы раз­ви­тия отрасли

28 марта

Губер­на­тор Игорь Орлов учре­дил имен­ные сти­пен­дии луч­шим сту­ден­там профтеха

28 марта

Игорь Орлов встре­тил­ся с деле­гаци­ей кит­ай­ской кор­пора­ции «Poly Group»

28 марта

Игорь Орлов открыл про­грамму моло­дёж­ного фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в России»

27 марта

Игорь Орлов обсу­дил с депу­тата­ми Гос­думы повес­тку фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

27 марта

Ири­на Бажа­нова: «Под­держать рыба­ков – зна­чит под­дер­жать жизнь на Белом море»

27 марта

О роли Поморья в осво­ении Аркти­ки – от пер­вого лица

27 марта

Игорь Орлов: «За каж­дым собы­ти­ем аркти­чес­кого фору­ма – прак­тич­ес­кие решения»

25 марта

«Аркти­чес­ких» волон­тё­ров напут­ство­вал губер­на­тор

24 марта

Игорь Орлов встре­тил­ся с участ­ни­ками фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в России»

24 марта

Росг­ва­рдия – днём и ночью на стра­же закона

23 марта

Игорь Орлов в про­грамме «Глав­ная тема»: в дета­лях об аркти­чес­ком форуме

23 марта

Обновл­ён­ный Устьянс­кий семе­нов­од­чес­кий центр гото­вит­ся к пер­вому посеву

22 марта

Права чело­века в Аркти­ке: в Поморье фор­миру­ет­ся новая эксперт­ная площадка

21 марта

Игорь Орлов: «Приезд кит­ай­ской деле­га­ции – сиг­нал для дру­гих инвесто­ров»

20 марта

Игорь Орлов про­вел встре­чу с руко­води­те­лем Онежс­ко­го райо­на Пав­лом Смагиным

20 марта

Игорь Орлов: «Мы живём в Арктике»

20 марта

Поморье завер­ша­ет под­гот­ов­ку к аркти­чес­кому форуму

Похожие новости

29 марта Губернатор

Игорь Орлов – о роли Поморья в Арктике

29 марта Общество

На фору­ме «Аркти­ка. Сде­лано в Рос­сии» про­шёл день Архан­гель­ской области

29 марта Общество

Жур­на­лис­там про­демон­стри­ро­ва­ли уни­каль­ную спа­сатель­ную технику

29 марта Общество

Меро­прия­тия фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» транс­лиру­ют­ся в Интернете

28 марта Общество

Пре­зи­дент Ислан­дии при­был в Архан­гельск на форум «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

28 марта Губернатор

Алмаз­ная раз­вед­ка: власть и биз­нес обсуди­ли перс­пе­ктивы раз­ви­тия отрасли

28 марта Экономика

Хар­бин и Архан­гельск ста­нов­ят­ся ближе

28 марта Здоровье

Здо­ровье чело­века в Аркти­ке – госу­дарст­вен­ный приоритет

28 марта Общество

На пороге Арктики

28 марта Губернатор

Игорь Орлов встре­тил­ся с деле­гаци­ей кит­ай­ской кор­пора­ции «Poly Group»

28 марта Общество

Теле­меди­цине про­ро­чат боль­шое аркти­чес­кое будущее

28 марта Общество

Рос­сия и семь стран под­писа­ли заяв­ле­ние о взаи­мод­ейс­твии при ЧС в Арктике

28 марта Общество

На меж­дуна­род­ном фору­ме в Архан­гель­ске пла­ниру­ет­ся дать старт про­ек­ту «Дети Арктики»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия