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На «Команде 29» разработают стратегию инновационного развития региона и туристические идеи

20 июня 15:20 Молодежь Инновации

На девятом региональном международном молодежном образовательном форуме «Команда 29» представители молодого поколения Архангельской области займутся решением кейсов на темы инновационного развития региона и туризма.

Напомним, масштабное мероприятие пройдет с 11 по 16 августа в Онежском районе, на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок». В форуме примут участие около 200 представителей молодого поколения из всех районов и городов Архангельской области.

Девятый форум «Команда 29» будет работать исходя из новой концепции мероприятия, которая подразумевает работу 12 проектных команд с набором кейсов, направленных на решение реальных задач муниципалитетов и региона. Одним из разработчиков образовательной части форума совместно с областным Домом молодежи выступила Корпорация развития Архангельской области.

Для того, что бы принять участие в девятом региональном молодежном образовательном форуме «Команда 29» необходимо до 10 июля пройти регистрацию по ссылке.

Одним из кейсов, который разберут на молодежном форуме, станет «Разработка стратегии инновационного развития Архангельской области», который предложил Северный Арктический Федеральный Университет им. М.В. Ломоносова.

Организаторы «Команды 29» ставят перед собой задачу привлечения молодых ученых к развитию инновационных процессов в Архангельской области, вовлечения  их  в проведение реальных научно-исследовательских работ и НИОКР.

— Основной интерес федерального университета в проведении этого мероприятия заключается в том, что бы вовлекать  в эту сферу молодых, инициативных и способных творчески мыслить студентов,  развивать науку. Разработка концепции инновационной стратегии позволит дать понимание молодым людям о перспективах их разработок. Они должны понимать, что их научный труд, их задел не останется не востребованным, а их разработки смогут быть адаптированы в  существующие производственные решения, – рассказала начальник отдела инновационной деятельности САФУ имени М.В. Ломоносова Мария Нестеренко.

В работе проектной команде по решению этого кейса смогут принять студенты и молодые ученые Архангельской области в возрасте от 20 до 30 лет, обучающиеся в магистратуре или аспирантуре, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью и/или имеющие опыт в реализации научно-исследовательских или иных проектов.

Так, участникам форума предстоит  самостоятельно сформировать модель взаимодействия органов власти, промышленных предприятий, университетов и институтов развития при создании и коммерциализации научно-исследовательских и инновационных проектов, предложить алгоритм действий по внедрению модели и развитию.

Команде предлагается самостоятельно в рамках домашнего задания изучить опыт развития инновационной среды в Тюмени, Томске, Самаре, Санкт-Петербурге, а также практику создания региональных стратегий инновационного развития в других регионах России.

Еще один кейс, который будут решать участники «Команды 29» – «Новые туристские проекты и события в Арктической зоне», заказчиком которого выступила  Архангельская региональная туристская ассоциация, а также ряд туристических компаний и организаций.

Команде предлагается самостоятельно в рамках домашнего задания провести анализ привлекательности муниципальных образований для туристов  местными жителями и жителями других районов, проанализировать практики успешных регионов России по формированию привлекательного туристского образа для внешних туристов, способы и каналы рекламы и позиционирования региона для привлечения туристов.

— Туризм возникает там, где интересно. И здесь мы ожидаем честные ответы. Молодежь не умеет обманывать – они либо довольны, либо уезжают. Смелая молодежь может ответить на вопросы «Что вас не устраивает? Что смущает? Что вам нужно на самом деле?». Ответы нужны здесь и сейчас, иначе все уедут, а включенные в такие процессы молодые люди, скорее всего не уедут, а продолжат совершенствовать свою собственную территорию, – считает и.о. директора областного туристско-информационного центра Светлана Корницкая.

Итогом работы участников «Команды 29» по туристическому кейсу станет определение перспективных «точек притяжения», описание портрета туриста из другого региона России, проработка новых туристских маршрутов и событий и многое другое.

Пресс-служба ГАУ АО «Молодёжный центр»

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