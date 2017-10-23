В Архангельской области продолжается акция «Лесники открывают двери»

В рамках проекта, инициированного Федеральным агентством лесного хозяйства, представители лесной отрасли проводят для школьников тематические уроки и экскурсии, знакомят с работой лесопатологов, лесоустроителей, сотрудников лесосеменных и лесопожарных центров, других специалистов, которые каждый день ведут кропотливую работу по сохранению и приумножению лесных богатств страны.

В поселке Обозерский Плесецкого района лесничий Василий Зяблов и заслуженный работник лесного хозяйства РФ Анатолий Дьячков провели для учащихся шестых и седьмых классов средней школы № 1 специальный урок.

Гости рассказали ребятам о представителях флоры и фауны северных лесов, познакомили с целебными свойствами растений. Закончилось занятие экскурсией в школьный питомник.

Сотрудники Красноборского участкового лесничества провели уроки для учеников МБОУ «Красноборская начальная школа» и МБОУ «Евдская школа». Школьники узнали о важности бережного отношения к богатствам природы родного края, опасности лесных пожаров и неконтролируемых палов сухой травы.

Затем вместе со старшеклассниками лесники навели порядок в пришкольном саду, где минувшей весной ребята высадили сирень и вишню. Под руководством опытных наставников школьники подготовили растения к зиме.

В Вельске заслуженный лесовод России Надежда Суханова устроила для учащихся средней школы № 3 экскурсию на лесной питомник местного подразделения Единого лесопожарного центра. По завершении мероприятия она подарила ребятам саженцы жасмина и кизильника. Юные защитники природы посадили кустарники возле школы.

Аналогичные мероприятия в эти дни проходят по всей Архангельской области.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области