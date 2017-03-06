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НКО Поморья приглашают на интерактивный семинар

6 марта 17:40 Районы НКО

13 марта 2017 года в 16:00 на базе Архангельской областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова и муниципальных библиотек области состоится интерактивный методический семинар для социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам подготовки заявок и участия в конкурсе целевых проектов СО НКО.

Семинар пройдёт в форме интернет-видеоконференции. Представители некоммерческих организаций смогут принять в нем участие в режиме онлайн, в помещениях муниципальных библиотек.

Желающим принять участие в семинаре необходимо до 12:00 13 марта отправить электронную заявку на адрес: chirkova@dvinaland.ru.

В сообщении должна содержаться следующая информация:

  • наименование некоммерческой организации;
  • фамилия, имя, отчество участника семинара;
  • номер библиотеки (из прилагаемого списка), где будет присутствовать участник семинара.

Телефон для справок: (8182) 28-62-37.

Напоминаем, что администрация губернатора и правительства Архангельской области принимает заявки на очередной конкурс целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.

Заявки принимаются в департаменте по внутренней политике по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, каб. 163) до 31 марта 2017 года.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Правительства Архангельской области в разделе «Социально ориентированные некоммерческие организации».

Департамент по внутренней политике администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области

Приложения

Список библиотек для участия в семинаре

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