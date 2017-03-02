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Алексей Хоробров:
«Губернатор ставит чёткие задачи»

2 марта 13:45 Губернатор Районы

Ежегодное послание губернатора Архангельской области Игоря Орлова прокомментировал глава Устьянского района Алексей Хоробров. 

Он отметил, что в этот раз глава Поморья уделил особое внимание муниципальной повестке. 

– Формирование общественных советов при местных органах власти, ревизия перечня муниципальных услуг, оказываемых через сеть МФЦ, повышение внимания регионального правительства к местным экономикам – безусловно, актуальные задачи как для областной, так и для местной власти, в том числе для Устьянского района, – подчеркнул Алексей Хоробров.

Он добавил, что для него ключевыми видятся слова послания, непосредственно посвящённые перезагрузке системы управления территориями. 

– Губернатор ставит четкие задачи. Внедрение проектного управления на местах, основанного на интеграции с региональной властью, бизнесом и жителями, действительно, способно расставить актуальные приоритеты движения территорий, а не только действовать по принципу «закрывания дыр», – заметил глава района. 

По словам Алексея Хороброва, в Устьянах – развитая бизнес-повестка, богатый человеческий потенциал, живое культурное пространство. Это требует от местной власти создания современных многослойных планов развития территории. Устьянский район готов активно включиться в эту работу в числе первых муниципалитетов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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