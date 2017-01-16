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На Красной пристани открылся бесплатный каток

16 января 16:45 Спорт Архангельск

Правительство Архангельской области совместно с Корпорацией развития региона и общественностью уже второй год подряд организует бесплатные ледовые катки в центре Архангельска.

В этом году все любители коньков, здорового образа жизни и хорошего настроения смогут позаниматься спортом на Красной пристани.

— Каток большой: 30 на 70 метров. Толщина льда более десяти сантиметров, – рассказал руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Надеемся, что объект проработает до марта, а может, и дольше.

Красная пристань выбрана для обустройства ледового катка неслучайно. В течение всего 2016 года она была «территорией спорта». Летом все желающие играли здесь в уличный баскетбол, катались на велосипедах, скейтбордах и роликах. В августе именно отсюда стартовала знаменитая Соловецкая регата.

— Кататься на Красной пристани можно будет в любое время суток, никто никого не будет ограничивать. Специалисты центра развития спорта «Водник» будут поддерживать лёд в нормальном состоянии. Любители спорта смогут здесь кататься вплоть до весны, – рассказал директор регионального центра развития спорта «Водник» Андрей Багрецов.

Первыми лед на новом катке опробовали юные хоккеисты из архангельской команды «Спартак». Площадка для такого рода соревнований подходит просто идеально. В перспективе здесь возможно и проведение соревнований по мини-хоккею с мячом (ринк-бенди).  

Часы работы раздевалок и музыкального сопровождения – 9:00–21:00; прокат коньков с понедельника по пятницу – с 16:00 до 21:00, по выходным дням – с 12:00 до 21:00.

Агентство по спорту Архангельской области

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