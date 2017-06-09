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Бесплатные юридические услуги северяне могут получить в Центре поддержки молодой семьи

9 июня 15:00 Семья

Областной Центр поддержки молодой семьи провёл более 200 бесплатных консультаций для молодых людей и девушек в возрасте до 30 лет.

– В основном молодежь обращается к нам за консультацией по вопросам семейного и жилищного законодательства. Многие вступают в наследство, приобретают недвижимость, и есть немало подводных камней, которые нужно учесть, чтобы не оказаться  у разбитого корыта, так как в законодательстве происходят постоянные изменения, – отметила  юрист центра Алиса Чапурина.

Консультации проходят как по телефону, так и при личной встрече.

Записаться к юристу можно по телефонам: (8182) 28-69-40, +7 911 670-53-53.

Адрес ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»: ул. Ломоносова, д. 269, (центральный вход).

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»

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