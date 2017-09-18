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Деловой программе Маргаритинской ярмарки – десять лет

18 сентября 9:15 80-летие Архангельской области Общество Бизнес

Напомним, торжественное открытие деловой программы форума состоится 21 сентября в 10:00 в актовом зале главного корпуса Северного (Арктического) федерального университета.

Откроют программу заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников и председатель Архангельского областного Собрания депутатов Виктор Новожилов.

Также перед гостями выступят представители депутатского корпуса, предпринимательского сообщества и Северного (Арктического) федерального университета. Вуз является одним из ведущих партнёров форума и ключевой площадкой для проведения бизнес-части ярмарки.

— Десять лет назад была впервые организована деловая программа ярмарки, благодаря чему крупнейшее торгово-развлекательное мероприятие преобразовалось в поистине значимый для региона форум, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Наше ведомство традиционно занимается организацией деловой части ярмарки, и я могу с уверенностью сказать, что подготовленная в этом году насыщенная программа сделает форум одним из ярчайших событий в рамках празднования 80-летия Архангельской области.

По вопросам организации и проведения деловой программы обращайтесь по телефонам: (8182) 20-06-27, +7 952 252-84-35, e-mail: mr.msp29@yandex.ru.

Министерство экономического развития Архангельской области

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