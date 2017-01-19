Театр кукол «Сюрприз» получил Гран-при международного фестиваля «Dreamfest»

Образцовый детский театр кукол «Сюрприз» из Архангельска завоевал Гран-при международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Dreamfest». Высшей награды удостоена постановка «Правда о Шише», поставленная по сказкам Бориса Шергина.

Примечательно, что спектаклю в этом году исполняется пять лет. И в этом авторском исполнении «Правда о Шише» была показана на творческом форуме в последний раз. Дело в том, что некоторые юные артисты являются выпускниками театра.

— Детским театрам кукол редко удаётся первенствовать на различных конкурсах и фестивалях – слишком уж специфическое искусство. Тем значимей успех архангелогородцев. – прокомментировала выступление «сюрпризовцев» руководитель театра Ольга Половцева. – Ребята играли так, как не играли все пять лет: задорно, легко, непринужденно, заразительно.

Напомним, что занимаются юные театралы на базе областного Дворца детского и юношеского творчества.

Министерство образования и науки Архангельской области