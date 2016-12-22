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Агентство стратегических разработок обучает муниципалов проектному управлению

22 декабря 16:20 Инновации

Для полномасштабного внедрения проектного управления в исполнительных органах государственной власти и муниципальных образованиях необходимо формировать соответствующие компетенции у государственных и муниципальных служащих.

Именно поэтому региональное агентства стратегических разработок организовало проведение семинаров в районах области.

Первичное обучение по проектному управлению для исполнительных органов государственной власти провели с 14 ноября по 7 декабря. Семинары позволили обсудить проблемные вопросы, касающиеся работы ведомственных проектных офисов и рабочих групп проектов.

15 декабря специалисты АСР встретились с представителями Архангельска и Новодвинска. С 19 по 20 декабря 2016 года были проведены выездные семинары по вопросам внедрения проектного управления для муниципалитетов «южного куста»: в Котласе и Котласском районе, Коряжме, Вилегодском районе.

В ходе семинаров участники обсудили особенности проектной методологии в государственном управлении и местном самоуправлении, возможности проектного метода, а также обзор тенденций в проектном управлении на региональном и федеральном уровне.

Основной массив обучающих мероприятий для муниципальных служащих запланирован на январь 2017 года. В дальнейшем семинары по проектному управлению продолжатся на регулярной основе.

Агентство стратегических разработок Архангельской области

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