От Архангельска до Карпогор не осталось платных переправ

Это стало возможным после начала работы бесплатной для пользователей переправы через реку Пинега у посёлка Ясный.

Число бесплатных переправ на региональной сети автодорог Архангельской области растёт с каждым годом.

Так, четыре года назад стала бесплатной для пользователей первая переправа на направлении Архангельск–Карпогоры через реку Пинега в Паленьге. Все расходы по содержанию бесплатных для пользователей переправ берёт на себя региональный бюджет.

— Из дорожного фонда Архангельской области на содержание бесплатных для пользователей переправ, действующих на региональной сети автодорог в 2017 году, будет выделен в общей сложности 71 миллион рублей. Только работа одной переправы в Ясном обойдётся региональному бюджету в 13 миллионов, – пояснил министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.

На сегодняшний день в связи с высоким уровнем воды в Пинеге, у посёлка Ясный функционирует бесплатная паромная переправа. Режим её работы, в соответствии с контрактом, подразумевает, что автомобиль должен находиться в режиме ожидания не более 30 минут. Действовать переправа будет ежедневно с 6 утра до 22 часов. После же завершения паводка, ориентировочно в середине июня, будет наведена бесплатная понтонная переправа.

Министерство транспорта Архангельской области