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Студенческие отряды Поморья подвели итоги трудового семестра

13 октября 14:00 Строительство Молодежь Труд
Стройотрядовское движение Поморья насчитывает 38 отрядов
Стройотрядовское движение Поморья насчитывает 38 отрядов

В актовом зале Северного (Арктического) Федерального университета имени М.В. Ломоносова состоялось торжественное закрытие трудового семестра молодёжных и студенческих трудовых отрядов Архангельской области.

От лица губернатора региона к бойцам обратился первый заместитель руководителя администрации и губернатора Архангельской области Иван Дементьев. Он отметил, что студотрядное движение в Поморье, отметившее в 2016 году свое 50-летие, хранит лучшие традиции прошлых лет и пополняется новыми направлениями и идеями.

Напомним, в 2017 году Архангельская область стала инициатором создания первого всероссийского медицинского студенческого отряда «Коллеги», объединившего студентов-медиков разных вузов России, работавших в областной и первой городской больницах Архангельска.

Иван Дементьев отметил, что этот опыт был успешным и планируется  продолжение проекта в статусе всероссийского и в следующем году.

По инициативе губернатора возобновил работу арктический десант «Гандвик», который провел экологическую уборку на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа.

— Важно отметить, что студенческие отряды принимают активное участие в строительстве государственных объектов, выполняют важные государственные задачи, постоянно расширяют географию работ, – сказал Иван Дементьев.

По итогам завершения трудового семестра Иван Дементьев вручил благодарности губернатора исполняющему обязанности директора регионального штаба молодежных трудовых отрядов Владимиру Соболеву, заместителю командира (комиссар) архангельского регионального отделения Российских студенческих отрядов Аделаиде Гасановой, куратору строительных отрядов архангельского регионального отделения «РСО» Руслану Осипову.

Не только строить, но и жить помогают

Исполняющий обязанности директора регионального штаба молодежных трудовых отрядов Владимир Соболев отметил, что стройотрядовское движение Поморья насчитывает 38 студенческих отрядов.

— В этом трудовом семестре наши отряды работали у 36 работодателей. Для сравнения: в прошлом году работодателей было лишь 15, – рассказал Владимир Соболев.

География работ самая обширная: от Калининграда до Амурской области. Средний заработок, к примеру, в строительном направлении составил порядка 30 тысяч рублей в месяц.

Стоит отметить, что ребята работают не только в строительном и педагогическом направлениях. В пятый раз в Архангельской области пройдет патриотическая акция «Полярный десант». За четыре года он «высадился» в 13 районах области. Уже в начале следующего года пять студенческие отрядов вновь поедут в отдаленные населённые пункты помогать по хозяйству одиноким пожилым людям и организовывать спортивный досуг для детворы.

Награды – самым активным

На закрытии трудового семестра были подведены итоги первого конкурса профессионального мастерства среди студенческих отрядов, а также отмечены самые активные участники движения:

  • лучшим командиром молодежного трудового отряда по итогам 2017 года стал Сергей Ефимов (ССО «Борей»);
  • лучший комиссар молодежного трудового отряда по итогам 2017 года Никола Сайич (ССО «Орбита»);
  • лучший молодежный трудовой отряд по итогам III трудового семестра 2017 года – ССО «Корабел».

Почетные знаки за вклад в развития движения студенческих отрядов Архангельской области вручены Евгению Каркавцеву (ССО «Орбита») и Ивану Савостину, (СОП «Северная звезда»).

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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