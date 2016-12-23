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Турнир по бадминтону и теннису в рамках специальной олимпиады проходит в Поморье

23 декабря 9:30 Образование Спорт
Соревнования принимает у себя архангельская ДЮСШ № 6
Соревнования принимает у себя архангельская ДЮСШ № 6

В чемпионате и первенстве региона по бадминтону и настольному теннису участвуют около 70 воспитанников детских домов-интернатов и коррекционных школ региона, имеющие определённые ограничения по здоровью и особенности в развитии.

Соревнования принимает у себя архангельская ДЮСШ № 6. Стоит отметить, что в ходе турнира организованы состязания по юнифайд-настольному теннису (когда в парах выступают как «особые» спортмены, так и обычные.

— В следующем году в Архангельске пройдут всероссийские соревнования по бадминтону и настольному теннису в рамках специальной олимпиады. Поэтому сегодня мы проводим определённый смотр наших сил, – рассказал председатель С 2014 года регион получил по программе «Доступная среда» более 100 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства школы оборудуют пандусами, приобретают специальное оборудование. На сегодняшний день 20 % муниципальных школ стали доступными для «особых» детей.регионального отделения общероссийской благотворительной организации «Специальная олимпиада России» Никифор Джанелидзе.

Турнир проходит при поддержке правительства Архангельской области.

На торжественном открытии соревнований от имени губернатора Поморья к юным спортсменам обратился министр образования и науки региона Игорь Скубенко.

– Такие спортивные турниры позволяют намного эффективнее проводить работу по социализации наших воспитанников. Плечом к плечу на них выступают и «особые» дети, и обычные увлечённые спортом северяне, – отметил глава ведомства.

Министерство образования и науки Архангельской области

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