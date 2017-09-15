Туркомпании Поморья представят китайским партнёрам арктические туры

С 19 по 21 сентября в Архангельске будет проходить визит делегации Китайской Народной Республики, в состав которой войдут представители Государственного управления по делам туризма КНР и руководители китайских туристических компаний.

Китайские партнёры познакомятся с достопримечательностями столицы Поморья, также запланирован ряд встреч по вопросам сотрудничества в сфере туризма с представителями органов власти и турбизнеса, в ходе которых состоится обсуждение возможностей организации туров из Китая в Архангельскую область.

— Это первый визит в Архангельскую область представителей КНР, курирующих сферу туризма на государственном уровне. Мы планируем представить китайским партнерам не только турпродукты для массового туриста, но и эксклюзивные туры с возможностью посещения арктических территорий, –сообщила заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Светлана Зеновская.

Отдел развития туризма министерства культуры Архангельской области