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В Перми пройдёт совещание с участием потенциальных грузоотправителей «Белкомура»

28 февраля 15:30 Промышленность Транспорт

Перспективы реализации межрегионального проекта «Белкомур» обсудили на форуме в Сочи министр транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Архангельской области Игорь Орлов и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.

— Именно сейчас требуется объединение усилий для следующего этапа реализации проекта. В ходе обсуждения руководитель Пермского края подтвердил высокую заинтересованность в нём, – отметил Игорь Орлов. – Мы прекрасно пониманием, что воплощение в жизнь «Белкомура» как крупной межрегиональной транспортной артерии требует постоянного внимания со стороны глав всех субъектов-участников.

Министр транспорта РФ Максим Соколов, врио губернатора Пермского края Максим Решетников и губернатор Архангельской области Игорь ОрловПо итогам обсуждения была достигнута договорённость о проведении в Перми совещания с участием представителей потенциальных грузоотправителей – крупнейших промышленных предприятий региона.

Напомним, что именно такую задачу – обсудить с предприятиями Сибири и Урала грузопоток, который можно направить по маршруту «Белкомура» – поставил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин по итогам заседания Президиума Государственной комиссии по развитию Арктики, которое состоялось в Архангельске в мае прошлого года.

Также временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников назначил ответственного за координацию проекта «Белкомур» от краевого правительства.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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