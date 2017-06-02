Подростки могут получить дополнительный доход за работу в летние каникулы

В рамках государственной программы «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014–2020 годы)» центры занятости населения организуют временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области определило на 2017 год численность участников программы временного трудоустройства несовершеннолетних в 4 200 человек.

Служба занятости выплачивает подросткам материальную поддержку на период их временного трудоустройства в размере не ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше его полуторакратной минимальной величины, увеличенных на размер районного коэффициента.

В 2017 году на эти цели из областного бюджета будет направлено 4,1 млн рублей. Дополнительно из бюджетов муниципальных образований на организацию временного трудоустройства подростков планируется выделить 3,4 млн рублей.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области