Подростки могут получить дополнительный доход за работу в летние каникулы

В рамках государственной программы «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014–2020 годы)» центры занятости населения организуют временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области определило на 2017 год численность участников программы временного трудоустройства несовершеннолетних в 4 200 человек.
Служба занятости выплачивает подросткам материальную поддержку на период их временного трудоустройства в размере не ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше его полуторакратной минимальной величины, увеличенных на размер районного коэффициента.
В 2017 году на эти цели из областного бюджета будет направлено 4,1 млн рублей. Дополнительно из бюджетов муниципальных образований на организацию временного трудоустройства подростков планируется выделить 3,4 млн рублей.