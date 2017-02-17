В 2016 году службы раннего вмешательства помогли 731 ребёнку-инвалиду

В 2016 году в рамках программы «Право быть равным» в Архангельской области налажена деятельность шести служб раннего вмешательства.

Программа направлена на организацию системной помощи, абилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья.

Службы раннего вмешательства открыты в организациях социального обслуживания и медицинских организациях Архангельска, Северодвинска и Котласа. За год услуги были предоставлены 731 ребёнку раннего возраста.

Задача – минимизировать отклонения

— Работа междисциплинарных команд специалистов позволила минимизировать отклонения у детей до трёх лет и даже предупредить инвалидность на основе комплексной реабилитации, используя ресурсы семьи, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.

Для работы кабинета ранней помощи в Северодвинской детской больнице на средства «Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» приобретены оргтехника и специализированные компьютерные программы.

Современные методики позволяют специалистам оценить познавательные, двигательные, речевые навыки, уровень самообслуживания и социальной сферы у детей в возрасте до 16 месяцев.

В I квартале 2017 года запланировано создание кабинета ранней помощи на базе Котласской центральной городской больницы имени Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого).

Юг области обеспечен службами сопровождения

Работа служб социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов, ведётся на базе Котласского реабилитационного центра, отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями Каргопольского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, Красноборского комплексного центра социального обслуживания.

В опорно-экспериментальном реабилитационном центре, реабилитационных центрах Северодвинска, Котласа, Каргополя и Вельском центре социальной помощи семье и детям «Скворушка» продолжают деятельность кабинеты альтернативных и дополнительных средств коммуникации.

В течение года была оказана помощь 208 детям со специальными коммуникативными потребностями (в случае отсутствия устной речи), в том числе 24 детям с тяжёлыми множественными нарушениями развития в домашних условиях.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области