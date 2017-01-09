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На Северодвинском агрокомбинате приступают к ремонту системы водоснабжения

9 января 15:40 Агропром Северодвинск

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области взяло на особый контроль ситуацию на Северодвинском агрокомбинате.

Из-за холодов на комбинате, несмотря на своевременно предпринятые меры, была частично разморожена система водоснабжения.

По оценке директора предприятия Елены Бовиной, погибла часть выращенного урожая салата и лука, пострадала рассада огурцов.

Как пояснил исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Евгений Андронов, ситуация сейчас находится на особом контроле профильного ведомства. Уже в ближайшее время будет проведен ремонт системы водоснабжения и заново высажены рассада огурцов и зелень.

По оценкам комиссии, которая оценила размеры ущерба, первый урожай огурцов на ООО «Северодвинский агрокомбинат» появится несколько позднее запланированных сроков – к середине апреля.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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