Работодатели обязаны выполнять квоту по приёму на работу инвалидов

В 2016 году министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области проведено 14 плановых проверок в отношении работодателей, не соблюдающих квоту приёма на работу инвалидов.

Согласно законодательству, если численность работников на предприятии превышает 100 человек, то такая квота должна составлять от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников.

В Архангельской области квотированию подлежат около 300 предприятий, из них полностью выполняют условия приёма инвалидов 110, частично – 164 и совсем не выполняют – 26.

Ознакомиться со списком предприятий можно на официальном сайте министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области в разделе «Содействие занятости инвалидов».

Региональное ведомство осуществляет контроль и надзор за приёмом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов.

По итогам проверок за год вынесено восемь предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено пять протоколов об административных правонарушениях. В отношении двух должностных лиц назначены штрафы в размере 5 000 рублей.

На 2017 год министерством также запланировано проведение 14 плановых проверок юридических лиц.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области