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Делегации арктических государств приглашены на форум «Арктика – территория диалога»

18 января 18:00 Арктика – территория диалога Арктика Международные связи

Приглашение было озвучено на презентации форума для послов стран-членов и стран-наблюдателей Арктического совета состоялась в Министерстве иностранных дел России в Москве.

Архангельскую область представили губернатор Игорь Орлов, ректор Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова Елена Кудряшова и представитель губернатора Архангельской  области по развитию Арктики Лев Левит.

«Продолжать и развивать конструктивное сотрудничество»

Напомним, форум «Арктика – территория диалога» призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения приполярных территорий.

Интерес арктических и неарктических государств к масштабному мероприятию неслучаен. Фото предоставлено фондом «Росконгресс»Ожидается, что участие в форуме примут нескольких сотен представителей зарубежных государств, в том числе неарктических, а также стран-наблюдателей Арктического совета.

– Сегодня самое главное – сохранение мира и стабильности в ходе международного сотрудничества в этом регионе. Но мы говорим и о создании условий для повышения качества жизни людей на этих территориях, – подчеркнул посол по особым поручениям МИД России Владимир Барбин. – В прошлом году мы праздновали 20-летие создания Арктического совета. Все арктические государства заявили о готовности продолжать и развивать конструктивное сотрудничество в Арктике.

«Арктика – это территория, где живут и работают люди»

На презентации была озвучена концепция и деловая программа форума. Масштабное мероприятие охватит все аспекты деятельности арктических территорий – от вопросов международного сотрудничества, привлечения инвестиций и  применения высоких технологий в интересах освоения Арктики до сохранения культурного наследия приполярных территорий.

Игорь Орлов: «Пора уйти от понимания Арктики как кладовой углеводородов. Это территория, где живут и работают люди»Губернатор Архангельской области Игорь Орлов пояснил, что на сессиях форума и в рамках тематической выставки будут представлены перспективные проекты в транспортной отрасли, судостроении, горнодобывающей промышленности, сферах ЛПК, добычи рыбы и биоресурсов, образования, науки и туризма.

— Пора уже отойти от понимания Арктики как кладовой углеводородов. Это территория, где живут и работают люди. Мы сегодня говорим об Арктике не с позиции «как оттуда забрать ресурсы», а с позиции «как там жить». Именно этот вопрос и станет главным на форуме, – подчеркнул глава Поморья.

Губернатор Архангельской области рассказал и о подготовке к форуму. Помимо насыщенной деловой части, гостям будет предложена обширная культурная программа с участием Северного хора и других народных и классических коллективов, знакомством с богатой историей северного края на музейных площадках Архангельска. Готовится и целый ряд спортивных событий.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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