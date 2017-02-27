Поморье укрепляет связи с Владимирской областью

В рамках российского инвестиционного форума «Сочи-2017» состоялось подписание соглашения между правительством Архангельской области и администрацией Владимирской области.

Стороны планируют развивать сотрудничество по широкому кругу вопросов. В том числе – в экономике, промышленном производстве, инвестициях, торговле, предпринимательской деятельности, науке и высоких технологиях, образовании, здравоохранении, транспорте и дорожном хозяйстве, культуре, архитектуре, строительстве, спорте, туризме и молодежной политике.



— Я пригласила коллег из Архангельской области посетить V Владимирский экономический форум, который пройдёт у нас 19–21 мая 2017 года, – отметила губернатор Владимирской области Светлана Орлова. – В этом году главной темой форума станет туризм. Поэтому мы очень ждём делегацию Архангельской области для обмена опытом и разработки совместных проектов.

Ещё одно приоритетное направление сотрудничества – поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. В том числе, в сфере разработки и реализации совместных программ и расширении деловых контактов между субъектами бизнеса.

— Я считаю, что подписанное соглашение с Владимирской областью является важным шагом в решении общей задачи – развитии предпринимательства и взаимовыгодного сотрудничества в интересах жителей Архангельской и Владимирской областей, – подчеркнул губернатор Поморья Игорь Орлов. – Со своей стороны мы пригласили наших коллег посетить одно из самых ярких наших мероприятий с богатой историей – Маргаритинскую ярмарку.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области