Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Поморье укрепляет связи с Владимирской областью

27 февраля 15:00 Экономика Туризм Торговля
Подписи под соглашеним поставили губернатор Поморья Игорь Орлов и руководитель администрации Владимирской области Светлана Орлова
Подписи под соглашеним поставили губернатор Поморья Игорь Орлов и руководитель администрации Владимирской области Светлана Орлова

В рамках российского инвестиционного форума «Сочи-2017» состоялось подписание соглашения между правительством Архангельской области и администрацией Владимирской области.

Стороны планируют развивать сотрудничество по широкому кругу вопросов. В том числе – в экономике, промышленном производстве, инвестициях, торговле, предпринимательской деятельности, науке и высоких технологиях, образовании, здравоохранении, транспорте и дорожном хозяйстве, культуре, архитектуре, строительстве, спорте, туризме и молодежной политике.

— Я пригласила коллег из Архангельской области посетить V Владимирский экономический форум, который пройдёт у нас 19–21 мая 2017 года, – отметила губернатор Владимирской области Светлана Орлова. – В этом году главной темой форума станет туризм. Поэтому мы очень ждём делегацию Архангельской области для обмена опытом и разработки совместных проектов.

Ещё одно приоритетное направление сотрудничества – поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. В том числе, в сфере разработки и реализации совместных программ и расширении деловых контактов между субъектами бизнеса.

— Я считаю, что подписанное соглашение с Владимирской областью является важным шагом в решении общей задачи – развитии предпринимательства и взаимовыгодного сотрудничества в интересах жителей Архангельской и Владимирской областей, – подчеркнул губернатор Поморья Игорь Орлов. – Со своей стороны мы пригласили наших коллег посетить одно из самых ярких наших мероприятий с богатой историей – Маргаритинскую ярмарку.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

27 февраля

Поморье укрепля­ет связи с Вла­дим­ир­ской областью

27 февраля

Игорь Орлов обрат­ит­ся с Послани­ем к областно­му Соб­ра­нию депутатов

27 февраля

Инвести­ци­он­ный форум в Сочи: под­писа­но пер­вое сог­лаше­ние

27 февраля

Деле­га­ция Поморья рабо­та­ет на инвести­ци­он­ном фору­ме в Сочи

23 февраля

Поклониться севе­ря­нам, отдавш­им свои жизни за Родину

23 февраля

Игорь Орлов поздра­вил севе­рян с Днём защит­ника Отечества

22 февраля

Власть Поморья про­дол­жа­ет откры­тый диа­лог с биз­не­сом региона

21 февраля

Доро­га до Попер­еч­ки: воп­рос на осо­бом конт­ро­ле губер­нато­ра Поморья

21 февраля

Регио­наль­ное отделе­ние РВИО вошло в десят­ку луч­ших в стране

21 февраля

Игорь Орлов: «От­кла­дывать реше­ние воп­роса по под­веде­нию ком­муни­ка­ций к домам мно­год­ет­ных семей недо­пус­тимо»

20 февраля

Игорь Орлов: «На пер­вом месте – ини­ци­атив­ный человек»

20 февраля

Игорь Орлов: «Внед­ре­ние целе­вых моде­лей необ­ходи­мо для эко­но­ми­чес­кого раз­ви­тия области»

19 февраля

В редак­ции газе­ты «Север» Игорь Орлов отве­тил на воп­росы мезенцев

19 февраля

Олег Широ­кий – абсол­ют­ный чем­пи­он мезен­ских кон­ных сорев­нова­ний 2017 года

19 февраля

Игорь Орлов про­вёл встре­чу с руко­водст­вом Мезенс­ко­го района

19 февраля

Губер­на­тор открыл юби­лей­ные сорев­нова­ния мезен­ских конников

18 февраля

Игорь Орлов оце­нил стра­те­ги­чес­кие про­ек­ты моло­дых про­фес­си­она­лов Поморья

18 февраля

Губер­на­тор области встре­тил­ся с акти­вом Хол­мог­ор­ско­го района

17 февраля

Поиск балан­са в лесу: малый биз­нес тоже несёт ответст­вен­ность

Похожие новости

27 февраля Губернатор

Поморье укрепля­ет связи с Вла­дим­ир­ской областью

22 февраля Губернатор

Власть Поморья про­дол­жа­ет откры­тый диа­лог с биз­не­сом региона

13 февраля Губернатор

Помор­ский кар­тофель наби­ра­ет попул­яр­ность на рынке бюд­жетных закупок

31 января Экономика

Скол­ково и КРАО собе­рут в Архан­гель­ске иннова­ци­он­ные про­ек­ты из регио­нов СЗФО

27 января Экономика

Предп­ри­ни­ма­те­ли регио­на смо­гут бес­платно участ­во­вать в клю­чевых меро­прия­ти­ях года

20 января Общество

В Поморье предп­ри­матель впер­вые лишен лицен­зии за отсутст­вие ЕГАИС

20 января Экономика

Ситу­ация на потреби­тель­ском рынке Поморья на про­тяже­нии 2016 года оста­валась ста­биль­ной

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия