В Пинежском районе ликвидирован пожар на землях лесного фонда

C начала этого года это уже шестой пожар на землях лесного фонда. Все возгорания были ликвидированы сотрудниками ЕЛЦ в тот же день

Информация о возгорании поступила в Карпогорское подразделение ЕЛЦ минувшим вечером около 19:30.

В шести километрах от поселка Шуйга на берегу реки Пинега горела прошлогодняя трава и лесная подстилка. Пожар обнаружил сотрудник Сурского участка Карпогорского подразделения ЕЛЦ, проплывавший мимо на лодке.

Мужчины высадились на берег и начали тушить пожар своими силами. Вскоре им на помощь прибыли сотрудники пожарно-химической станции Карпогорского подразделения ЕЛЦ. Используя мотопомпу и другое оборудование, они быстро справились с огнем, не дав пламени перекинуться на лесной массив.

Общая площадь пожара составила 0,2 гектара. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Как отметил директор Единого лесопожарного центра Сергей Иванцов, несмотря на то, что в лесу еще не везде сошёл снег, и в регионе прохладная и дождливая погода, с начала этого года это уже шестой пожар на землях лесного фонда. Все возгорания были ликвидированы сотрудниками ЕЛЦ в день обнаружения.

Напоминаем, что с 1 мая в лесах Архангельской области введён особый противопожарный режим. На этот период установлены дополнительные требования пожарной безопасности.

Строго запрещается:

разводить костры на необорудованных площадках;



сжигать бытовые и промышленные отходы;



выжигать траву на земельных участках, примыкающим к лесам, хозяйственным постройкам и сооружениям (зданиям);



использовать автотранспорт с неисправной системой питания двигателя.



Нарушителям правил пожарной безопасности в лесах грозит привлечение к административной ответственности. В связи с введением особого противопожарного режима установлены повышенные размеры административных штрафов (п. 3 ст. 8.32 КоАП):

для граждан – от 3 000 до 4 000 рублей;



для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;



для юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей.



Для виновников лесных пожаров, привлечённых к уголовной ответственности, предусмотрены штрафы от 100 000 до 500 000 рублей (ст. 261 УК РФ). Также возможно применение наказания в виде исправительных или иных работ либо лишение свободы. Кроме того, они должны будут возместить ущерб, причинённый лесам, и компенсировать расходы, связанные с тушением пожара.

Успех в ликвидации такого рода чрезвычайных ситуаций во много зависит от своевременного обнаружения возгораний.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, звоните на телефон круглосуточной «горячей линии» в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Архангельской области: 8 800 100-94-00 (звонок по России бесплатный) или (8182) 41-06-41. Мобильный номер: +7 931 400-05-25.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области