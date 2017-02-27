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Юбилей проекта «Боброво – территория дружбы» отметили в Приморском районе

27 февраля 13:00 Районы Межнациональные отношения Молодежь
Главная цель проекта – профилактика межнациональной розни среди молодёжи разных национальностей
Главная цель проекта – профилактика межнациональной розни среди молодёжи разных национальностей

26 февраля в Приморском районе прошли юбилейные мероприятия, приуроченные к 10-летию межнационального проекта «Боброво – территория дружбы».

С 2007 года Бобровская средняя школа является центром встреч представителей разных национальностей – школьников и студентов-иностранцев.

В разные годы здесь проводились дни национальных кухонь Азербайджана, Грузии, Таджикистана, заседания дискуссионных клубов «Крым, мы с вами!», «Правда о цыганском народе», международные матчи по футболу, баскетболу, настольному теннису, туристические слёты.

В рамках проекта были организованы образовательные поездки для бобровских школьников в Киев, Минск и Казань.

В 2011 году благодаря победе проекта в конкурсе по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Бобровской школе была открыта комната межнациональной дружбы «Ковчег», которая стала Руководителю и автору «Боброво – территория дружбы» Наталье Фокиной и менеджерам проекта были вручены почётные грамоты и благодарностифилиалом региональной общественной организации «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области.

10-летие проекта встретили межнациональной зимней эстафетой и уличным угощением масленичными блинами.

Руководителю и автору «Боброво – территория дружбы», почётному работнику общего образования РФ Наталье Фокиной и менеджерам проекта были вручены почётные грамоты и благодарности губернатора Архангельской области, Совета национальностей и администрации Приморского района.

– Проект смог объединить усилия представителей законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, Общественной палаты Архангельской области, национально-культурных объединений и вузовских клубов интернациональной дружбы для одной цели: привить детям и молодёжи идеи единства и дружбы народов, – отметил директор департамента по внутренней политике Юрий Попелышев.

Депар­тамент по внут­рен­ней полити­ке админ­ис­тра­ции Губер­нато­ра Архан­гель­ской области и Пра­витель­ства Архан­гель­ской области

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