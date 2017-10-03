Система гражданской обороны страны отмечает 85-летний юбилей

В Архангельске состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 85-летию системы гражданской обороны страны.

Ветеранов ведомства, руководство и сотрудников главного управления МЧС России по Архангельской области поздравили председатель областного Собрания депутатов Виктор Новожилов и заместитель председателя правительства региона Андрей Шестаков.

Представители законодательной и исполнительной власти Поморья пожелали ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни, действующим сотрудникам – успешной службы и новых свершений на благо жителей региона.

По поручению главы региона Андрей Шестаков вручил отличившимся представителям системы гражданской обороны благодарности губернатора Архангельской области. Ряд сотрудников были поощрены ведомственными наградами.

Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Андрей Малофеев сказал:

«Своё 85-летие отмечает система, признанная быть гарантом безопасности государства. Она зародилась как ответная мера против новых способов ведения войны, которые напрямую стали затрагивать мирное население».

Проведение авианалётов и сбрасывание бомб на жилые дома, использование дальнобойной артиллерии и химического оружия – всё это потребовало создание чёткой, отлаженной системы по защите мирных жителей.

— Мы не должны забывать страницы истории и сегодня отдаём дань памяти и уважения тем, кто стоял у истоков гражданской обороны, – подчеркнул Андрей Малофеев. – В современный период силы гражданской обороны также решают широкий спектр задач, последовательно увеличивают свой потенциал, активно осваивают технику последнего поколения и передовые технологии.

На мероприятии было отмечено: на сегодняшний день гражданская оборона стала формой участия всего населения страны, органов государственной власти и местного самоуправления в обеспечении жизнедеятельности и безопасности России. Это прежде всего выполнение оборонных, социальных и экономических задач.

Дальнейшие этапы развития гражданской обороны определены в Основах государственной политики РФ в области ГО на период до 2030 года, утверждённых Президентом России.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области