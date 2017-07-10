«Война и мифы»: никто не ушел равнодушным

Сегодня в Архангельске завершила свою работу уникальная выставка «Война и мифы». За два месяца экспозицию посетили более 15 тысяч человек, было проведено около 350 экскурсий.

Напомним, экспозиция, организованная Российским военно-историческим обществом при поддержке правительства Архангельской области, начала свою работу 2 мая 2017 года. В торжественной церемонии открытия принял участие министр культуры РФ, руководитель РВИО Владимир Мединский.

Сегодня со словами благодарности ко всем, кто был причастен к организации выставке, к ее непосредственной работе обратились заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева, ректор САФУ Елена Кудряшова и руководитель регионального отделения РВИО Сергей Ковалёв.

— Очень важно, что в таком замечательном событии, как эта выставка, приняли самое активное участие волонтёры, представители общественных организаций, – подчеркнула Екатерина Прокопьева. – Когда речь идет о подвиге советского народа, о восстановлении справедливости и памяти, всегда испытываешь чувство гордости за людей, которые считают своим долгом эти выставки создавать. И самый главный результат – никто из посетителей не ушел равнодушным.

От имени и по поручению губернатора Архангельской области Екатерина Прокопьева вручила благодарственные письма волонтёрам, журналистам, представителям общественных объединений.

— Принципиально важно было использовать на выставке новые технологии. Они позволяют привлечь молодёжь и школьников, дать им возможность самостоятельно сформировать свое мнение, – отметил Сергей Ковалёв.

В завершение церемонии закрытия было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным отделение РВИО и общественной организацией «Долг». Своими подписями документ скрепили Сергей Ковалёв и Александр Лелетко.



Следующим городом, где будет развёрнута выставка «Война и мифы» станет Тамбов.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области