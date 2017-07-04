В Архангельске началось строительство современного выставочного центра

«Норд Экспо» должен стать площадкой для проведения международного форума «Арктика – территория диалога» в 2019 году

В столице Поморья началось строительство выставочного центра «Норд Экспо». Это уникальный для региона проект: подобных объектов до сих пор не возводили ни в Архангельске, ни в области.

Центр будет построен в округе Варавино-Фактория в районе улицы Папанина. Общая площадь объекта превысит 2,6 тысячи квадратных метров.

Участок выбран с учётом принципа лучшей логистической доступности. «НордЭкспо» разместится в месте крупной транспортной развязки – на пересечении Окружной автодороги и дороги, ведущей с автомобильного моста от трассы М8.

Участок выбран с учётом принципа лучшей логистической доступности. «НордЭкспо» разместится в месте крупной транспортной развязкиПроект реализует ООО «Норд Экспо», входящее в состав группы компаний «Аксель». Планируемый объём инвестиций – 340 млн рублей.

Выход на качественно новый уровень

Как отметил заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников, ввод в эксплуатацию «НордЭкспо» позволит вывести на новый качественный уровень конгрессно-выставочную деятельность в Поморье.

— Этот проект включён правительством региона в число приоритетных. Создание нового выставочного центра станет значимым вкладом в экономику региона, привлечение новых инвесторов, а также в формирование имиджа Архангельской области как центра развития арктических территорий, – подчеркнул Виктор Иконников.

Проект предусматривает создание 23 рабочих мест. Налоговые отчисления в консолидированный бюджет Архангельской области за шесть лет с момента запуска прогнозируются в сумме более ста миллионов рублей.

Новая площадка для арктического форума

Виктор Иконников и заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников дали официальный Виктор Иконников: «Этот проект включён правительством региона в число приоритетных»старт работам, вручив гендиректору «Аксель Групп» Алексею Безобразову разрешение на строительство.

По инициативе инвестора, на месте будущего центра участники церемонии установили памятный знак, забетонировав опущенную в землю монету.

— Это – золотой царский червонец, – сказал Алексей Безобразов. – По старой русской традиции, для того, чтобы строительство было успешным, мы устанавливаем такой памятный знак. Завершение работ планируем в следующем году и надеемся, что центр станет площадкой для проведения международного форума «Арктика – территория диалога» в 2019 году.

Ярмарки, концерты, спорт

Однако «НордЭкспо» создаётся не только в рамках подготовки к грядущему арктическому форуму.

По словам министра АПК и торговли Архангельской области Ирины Бажановой, необходимость в современном выставочном центре возникла в столице Поморья много лет назад:

«Подтверждение этому – ежегодная Маргаритинская ярмарка. Мероприятие пользуется большой популярностью у жителей и гостей Поморья, но вместе с тем есть определённые неудобства для горожан в связи с необходимостью закрытия части территории для движения автотранспорта».

Кроме того, продолжает министр, центр станет площадкой для самых различных форматов. К слову, план выставочно-ярмарочных мероприятий региона предусматривает проведение более 90 крупных событий ежегодно.

— Новый центр будет играть особую роль в продвижении продукции местных производителей, расширении рынков её сбыта, а также в привлечении товаров и услуг из других регионов, – заключила Ирина Бажанова.

По проекту, на базе центра станет возможна реализация всех мировых тенденций выставочной отрасли.

Вместе с тем, «НордЭкспо» будет открыт и для проведения конференций, семинаров, концертов, театрализованных представлений, спортивных состязаний.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области