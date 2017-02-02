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Игорь Орлов:
«Юбилей «Правды Севера» необходимо провести на достойном уровне»

2 февраля 12:00 Общество
Оргкомитет выдвинул ряд предложений, которые сделают юбилей газеты ярче и привлекут новых читателей
Оргкомитет выдвинул ряд предложений, которые сделают юбилей газеты ярче и привлекут новых читателей

Губернатор Поморья возглавил оргкомитет по подготовке и празднованию 100-летнего юбилея «Правды Севера».

– Юбилей «Правды Севера» – это значимое событие для всего региона. Его необходимо провести на достойном уровне, отдавая дань уважения людям, которые создавали газету, – отметил Игорь Орлов, открывая заседание оргкомитета.

Напомним, первый номер «Правды Севера» вышел в свет в апреле 1917 года. Все эти годы она была и остаётся ведущим печатным изданием региона, пользуется Редактор «Правды Севера» Светлана Лойченко и Игорь Орлов: юбилей газеты – значимое событие для всего регионазаслуженным уважением читателей.

Члены оргкомитета рассмотрели и утвердили план подготовки к юбилею главной газеты области.

Они также выдвинули ряд предложений, реализация которых позволит сделать событие ярче, привлечь новых читателей, в том числе – молодёжь.

Так, планируется задействовать потенциал социальных сетей, провести конкурс эссе среди школьников и студентов, создать онлайн-выставку, посвящённую истории газеты.

Также в рамках праздничных мероприятий пройдут мастер-классы для студентов САФУ, творческие встречи с читателями известных писателей и поэтов, начинавших свой творческий путь в «Правде Севера».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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