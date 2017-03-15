Продолжается прием заявок на соискание всероссийской премии «Импульс добра». Она вручается за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России.

Премия присуждается социальным предпринимателям, общественным деятелям и организациям, развивающим социальное предпринимательство.

Организатор премии – фонд региональных социальных программ «Наше будущее», созданный в 2007 году по инициативе Вагита Алекперова. Премия вручается с 2012 года.

Задача премии, подчеркивают организаторы – привлечение внимания общества, государственных и муниципальных органов управления, а также СМИ к лучшим практикам социального бизнеса, реализуемым в нашей стране, поощрение и поддержка лидеров в продвижение социального предпринимательства в России.

В 2017 году премия «Импульс добра» будет вручаться по следующим номинациям:

за личный вклад в развитие социального предпринимательства;



за лидерство в продвижении социального предпринимательства;



за лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства;



за лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства;



за лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства;



за системный подход к социальному предпринимательству;



за лучшее освещение социального предпринимательства средством массовой информации.



Заявки на соискание премии принимаются по 16 апреля 2017 года. Церемония награждения лауреатов пройдет в Москве в мае 2017 года. Более подробная информация – на официальном сайте премии.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области