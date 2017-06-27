В столице Поморья проходит совещание уполномоченных по правам ребёнка в Северо-Западном федеральном округе. Главная тема обсуждения – роль социальных институтов в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.

Архангельск стал площадкой для встреч уполномоченных Северо-Запада России с 2014 года. География участников расширяется: в этом году на поморскую землю прибыли уполномоченные Пермского края и Республики Мордовия.

Как подчеркнула заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева, пришло время не просто говорить о необходимости духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, а вырабатывать конкретные решения:

«Это – рабочая встреча уполномоченных по правам ребёнка, которая имеет прикладной характер. Прежде всего, это обмен опытом и лучшими практиками между регионами страны. Самое главное: мы прекрасно понимаем, что силами государственных институтов решить задачи воспитания достаточно сложно. Но это вполне возможно в тесном взаимодействии с Русской Православной церковью, общественными организациями и волонтёрскими движениями».

Председатель координационного совета уполномоченных по правам ребёнка в СЗФО, уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области Тамара Литвинова отметила:

«Благодаря позиции губернатора Архангельской области Игоря Орлова и с благословения митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила поморская земля становится площадкой для обсуждения темы возрождения нравственных устоев не только СЗФО, но и всей России».

От обмена опытом – к конкретным инициативам

По словам Тамары Литвиновой, на архангельской земле отрабатываются все формы и модели взаимодействия с Русской Православной церковью, а также, на основе обмена опытом, формируются конкретные предложения и инициативы для направления их в аппарат уполномоченного при Президенте России и профильные министерства.

Отметим, что участие в совещании принимают митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, епископ Великоустюжский и Тотемский Тарасий и представители Русской Православной церкви из других регионов страны.

В обсуждении также участвуют депутат Государственной Думы РФ Елена Вторыгина, представители региональной и муниципальной власти, общественных организаций, научно-образовательных учреждений, СМИ, контрольно-надзорных и правоохранительных органов.

Уполномоченный при губернаторе Архангельской области по правам ребёнка Ольга Смирнова обратила внимание на небольшой, но очень цельный по своей сути проект, который реализуют жители округа Варавино-Фактория. Это семейный клуб «Ноев Ковчег». Подрастающее поколение здесь воспитывают на основе православных семейных ценностей.

Опыт научно-образовательных учреждений Поморья участникам совещания представили министр образования и науки региона Игорь Скубенко, доцент кафедры психиатрии и клинической психологии СГМУ Евгения Щукина, директор департамента образования мэрии Архангельска Владимир Меженный и другие.

В свою очередь Мурманская, Новгородская, Псковская, Калининградская области, Мордовия и Пермский край представят в Архангельске свои эксклюзивные идеи и проекты.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области