Журналистам расскажут о главном событии этого года в стартап-сообществе Поморья

15 марта в агентстве по печати и СМИ Архангельской области состоится пресс-конференция о ходе заявочной кампании на архангельский этап Startup Tour, который проводит фонд «Сколково» совместно с Корпорацией развития и правительства области.

Startup Tour проходит уже в пятый раз и в 2017 году объединит четырнадцать городов России и СНГ. В Архангельске мероприятие стартует 10 апреля.

Подача заявок на конкурс среди проектных команд Архангельской области и регионов СЗФО возможна по трём направлениям:

биомедицинский трек;



индустриальный трек;



информационные технологии.



Свои проекты в столицу Поморья привезут команды из Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Коми.

Startup Tour включает в себя не только конкурс проектов, но и большую образовательную программу: семинары и мастер-классы с участием признанных экспертов бизнеса.

Подробнее о мероприятии на пресс-конференции расскажут генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалёв, первый заместитель генерального директора КРАО Ольга Горелова, министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков и министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев.

Пресс-конференция состоится 15 марта в 11:00 в агентстве по печати и СМИ Архангельской области. Аккредитация по телефону: (8182) 20-06-55.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»