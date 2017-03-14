Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Журналистам расскажут о главном событии этого года в стартап-сообществе Поморья

14 марта 10:45 Бизнес События Молодежь

15 марта в агентстве по печати и СМИ Архангельской области состоится пресс-конференция о ходе заявочной кампании на архангельский этап Startup Tour, который проводит фонд «Сколково» совместно с Корпорацией развития и правительства области.

Startup Tour проходит уже в пятый раз и в 2017 году объединит четырнадцать городов России и СНГ. В Архангельске мероприятие стартует 10 апреля.

Подача заявок на конкурс среди проектных команд Архангельской области и регионов СЗФО возможна по трём направлениям:

  • биомедицинский трек;
  • индустриальный трек;
  • информационные технологии. 

Свои проекты в столицу Поморья привезут команды из Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Коми.

Startup Tour включает в себя не только конкурс проектов, но и большую образовательную программу: семинары и мастер-классы с участием признанных экспертов бизнеса. 

Подробнее о мероприятии на пресс-конференции расскажут генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалёв, первый заместитель генерального директора КРАО Ольга Горелова, министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков и министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев. 

Пресс-конференция состоится 15 марта в 11:00 в агентстве по печати и СМИ Архангельской области. Аккредитация по телефону: (8182) 20-06-55.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»

Экономика

14 марта

Жур­на­лис­там рас­ска­жут о глав­ном собы­тии этого года в стар­тап-сооб­ществе Поморья

13 марта

Мини­мущ­ес­тво сооб­ща­ет о вне­се­нии измене­ний в план при­ва­ти­за­ции гос­собст­вен­ности

13 марта

Качес­тво дорож­ного ремон­та про­ве­рят по ито­гам зимы

13 марта

Лев Левит: «Влас­ти и биз­несу Поморья нужно соз­давать усло­вия для сот­рудни­чес­тва»

13 марта

Экспе­рты об энер­гети­ке Запол­ярья: что стоит во главе угла?

13 марта

В апреле стар­шек­лас­сни­ки Поморья смо­гут побывать на обо­рон­ных пред­при­ятиях региона

9 марта

Про­дол­жа­ет­ся регист­ра­ция на слёт социаль­ных предп­ри­ни­ма­те­лей

7 марта

Пять шагов к льг­от­ному кре­диту для сель­ского хозяйства

6 марта

Архан­гель­ские сту­ден­ты отпра­вились на феде­раль­ный тур­нир по «Желез­ному предп­ри­ни­ма­те­лю»

4 марта

Аль­фа-Банк рас­ширя­ет сот­рудни­чес­тво с Архан­гель­ской областью

3 марта

Помор­ский стро­итель­ный форум: откры­тый диа­лог влас­ти и бизнеса

2 марта

Игорь Орлов: «Быть на шаг впереди»

1 марта

Жите­ли моно­горо­дов могут выбрать глав­ную улицу для бла­го­ус­тройства

1 марта

На аук­ци­он выставле­но 68 земель­ных учас­тков в Архан­гель­ске

28 февраля

Дмит­рий Мед­ве­дев рас­ска­зал в Сочи о роли регио­нов в раз­ви­тии оте­чест­ве­нной экономики

28 февраля

Поморье и Ады­гея под­писа­ли сог­лаше­ние о раз­ви­тии двус­тор­он­них связей

28 февраля

400 мил­ли­онов руб­лей из феде­раль­ного бюд­жета полу­чит сель­ское хоз­яйс­тво области

28 февраля

В рам­ках про­ек­та «Бел­ко­мур»

27 февраля

Игорь Орлов: «Соч­ин­ские дого­вор­ён­ности выве­дут госу­дарст­вен­но-час­тное парт­нёр­ство в регио­не на новый уровень»

Похожие новости

14 марта Экономика

Жур­на­лис­там рас­ска­жут о глав­ном собы­тии этого года в стар­тап-сооб­ществе Поморья

13 марта Экономика

Лев Левит: «Влас­ти и биз­несу Поморья нужно соз­давать усло­вия для сот­рудни­чес­тва»

6 марта Экономика

Архан­гель­ские сту­ден­ты отпра­вились на феде­раль­ный тур­нир по «Желез­ному предп­ри­ни­ма­те­лю»

4 марта Экономика

Аль­фа-Банк рас­ширя­ет сот­рудни­чес­тво с Архан­гель­ской областью

27 февраля Губернатор

Игорь Орлов: «Соч­ин­ские дого­вор­ён­ности выве­дут госу­дарст­вен­но-час­тное парт­нёр­ство в регио­не на новый уровень»

21 февраля Экономика

В феде­раль­ном рей­тинге качес­тва про­веде­ния ОРВ Архан­гель­ская область вошла в трой­ку лиде­ров по Севе­ро-Запа­ду

20 февраля Экономика

60 пред­при­ятий Поморья были бес­платно предс­та­влены в петер­бургс­ком Цен­тре импорто­за­ме­ще­ния

17 февраля Экономика

Экспе­рты: Аркти­ка – тер­рито­рия биз­нес-раз­ви­тия

14 февраля Экономика

Архан­гель­ская тор­гово-про­мыш­лен­ная пала­та гото­ва ока­зать сод­ейс­твие аркти­чес­ким биз­нес-проек­там

13 февраля Экономика

Все моно­горо­да полу­чат воз­можность стать тер­рито­ри­ями опе­режа­юще­го развития

11 февраля Экономика

Круп­ней­шие застройщи­ки регио­на под­тверди­ли свое учас­тие в XII Помор­ском стро­итель­ном форуме

10 февраля Экономика

Новод­винс­кий биз­несм­ен стал тысяч­ным получа­те­лем займа фонда мик­рофи­нан­сиро­ва­ния

9 февраля Экономика

На про­дажу выставле­ны паке­ты акций дорож­ных пред­при­ятий Архан­гель­ской области

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия