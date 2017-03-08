Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

От слов к делу: в Архангельске успешно реализуют концепцию развития Дома молодёжи

8 марта 13:00 Молодежь Архангельск

В учреждении проводится серьёзный ремонт, а буквально через месяц заработает тренажёрный зал

Областной Дом молодёжи успешно реализует концепцию развития, принятую в сентябре прошлого года. Уже отремонтированы холл, административный блок, канализация, восстановлена вентиляция и частично – отопление.

Кроме того, буквально через месяц заработает тренажёрный зал общей площадью 250 квадратов. Об этом журналистам в ходе экскурсии по учреждению рассказал директор ГАУ Архангельской области «Молодёжный центр» Алексей Чилибанов.

— Срок реализации концепции развития областного Дома молодёжи – пять-семь лет. Чтобы сделать учреждение отвечающим всем современным требованиям, по предварительным подсчетам требуется около 220 миллионов рублей. Большую часть средств мы планируем привлечь из внебюджетных источников, – сказал Алексей Чилибанов.

Проект создан новой командой Дома молодёжи, региональным правительством и Корпорацией развития Архангельской области. Презентация концепции и её обсуждение молодёжными организациями, которые уже работают на базе учреждения, состоялось 15 сентября 2016 года.Он подчеркнул, что с момента начала реализации концепции развития посещаемость увеличилась в три-четыре раза, несмотря на проведение ремонтных работ.

Пользуется популярностью созданные на базе Дома молодёжи студия звукозаписи и танцевальный зал. График аренды расписан на три месяца вперед.

Областной Дом молодёжи выступает оператором третьего международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России» и ряда других мероприятий как областного, так и всероссийского масштаба. 

Специалисты учреждения ведут активную работу с муниципальными образованиями региона. В частности – по поддержке профильных ресурсных центров, которые открылись уже более чем в десяти МО региона.

Алексей Чилибанов рассказал, что после завершения ремонта большой зал Дома молодёжи превратится в полноценную концертную площадку. Малый зал будет использоваться для реализации федеральной программы «Ты – предприниматель». В планах – организовать на базе учреждения хостел и кафе быстрого питания.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

8 марта

От слов к делу: в Архан­гель­ске успе­шно реали­зу­ют кон­цеп­цию раз­ви­тия Дома молодёжи

8 марта

«Центр под­дер­жки моло­дой семьи» вновь приг­лаша­ет севе­рян на твор­чес­кие мас­тер-клас­сы

8 марта

9 марта в Поморье прой­дут меро­прия­тия, посвящ­ен­ные Все­мир­ному дню почки

8 марта

Губер­на­тор Архан­гель­ской области поздра­вил жен­щин Поморья

7 марта

«Финан­совые бит­вы» сос­то­ялись в Севе­род­винске

7 марта

Двин­ско-Пи­нежский заказ­ник: сба­лан­сиро­вать границы

7 марта

В Архан­гель­ской области завер­шился финал зим­ней cпар­таки­ады уча­щих­ся России

7 марта

Эксперт: в Аркти­ке не может быть типо­вых решений

7 марта

В вось­ми райо­нах Архан­гель­ской области появят­ся новые спор­тпло­щад­ки

6 марта

На чем­пи­она­те и пер­венстве СЗФО архан­гель­ские плов­цы завое­вали 26 медалей

6 марта

НКО Поморья приг­лаша­ют на интер­ак­тивный семинар

6 марта

Деле­га­ция Поморья учас­тву­ет в феде­раль­ном семи­наре ЖКХ

6 марта

Жур­на­лис­там рас­ска­жут, как прой­дёт акция «Бес­смертный полк» в 2017 году

6 марта

Конс­та­нтин Доро­нин: «Аль­тер­нати­ва свал­кам – сов­рем­ен­ные мусо­ропе­ре­ра­ба­тыва­ющие пред­при­ятия»

6 марта

Интел­лек­туаль­ная эли­та: наз­ваны имена луч­ших школь­ни­ков Поморья

6 марта

К аркти­чес­кому фору­му 2019 года в Архан­гель­ске постро­ят экспо­центр

6 марта

Форум аркти­чес­ких муни­ципа­ли­те­тов: импульс к раз­ви­тию тер­рито­рий

6 марта

Вни­ма­ние, выпуск­ни­ки школ! Утвержде­ны сроки про­веде­ния ЕГЭ в 2017 году

6 марта

Регио­наль­ное минс­вя­зи – за раз­ви­тие городс­ко­го про­стран­ства

Похожие новости

8 марта Общество

От слов к делу: в Архан­гель­ске успе­шно реали­зу­ют кон­цеп­цию раз­ви­тия Дома молодёжи

7 марта Общество

В Архан­гель­ской области завер­шился финал зим­ней cпар­таки­ады уча­щих­ся России

4 марта Общество

Архан­гель­ские пси­хо­ло­ги помога­ют под­рос­ткам избежать кри­миналь­ного рецидива

4 марта Общество

173 рабо­ты поступи­ло на кон­курс про­ек­тов в сфере госу­дарст­вен­ной моло­дёж­ной политики

4 марта Общество

Алек­сей Пала­мар­чук встре­тил­ся с архан­гель­ской молодёжью

3 марта Общество

Губер­на­тор Игорь Орлов встре­тил­ся с врио главы Рос­моло­дёжи Алек­се­ем Пала­мар­чу­ком

3 марта Общество

Поморье гото­вит­ся при­нять моло­дёж­ный форум «Аркти­ка. Сде­лано в России»

3 марта Районы

Акция «Поляр­ный десант» «взя­ла в обо­рот» более трёх тысяч жите­лей Поморья

2 марта Общество

Объяв­лен набор волон­тё­ров на XIX все­мир­ный фес­тиваль моло­дёжи и студентов

1 марта Общество

Открыт приём работ на все­рос­сийс­кий кон­курс «Наша история»

28 февраля Общество

1 марта в Архан­гель­ске откро­ет­ся центр по под­гот­ов­ке волон­тё­ров к фес­тива­лю моло­дёжи и сту­ден­тов в Сочи

27 февраля Общество

Юби­лей про­ек­та «Боб­рово – тер­рито­рия друж­бы» отмети­ли в При­мор­ском районе

24 февраля Общество

Сту­ден­чес­кие отряды Поморья гото­вят­ся к тру­до­во­му сезону

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия