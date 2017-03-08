От слов к делу: в Архангельске успешно реализуют концепцию развития Дома молодёжи

В учреждении проводится серьёзный ремонт, а буквально через месяц заработает тренажёрный зал

Областной Дом молодёжи успешно реализует концепцию развития, принятую в сентябре прошлого года. Уже отремонтированы холл, административный блок, канализация, восстановлена вентиляция и частично – отопление.

Кроме того, буквально через месяц заработает тренажёрный зал общей площадью 250 квадратов. Об этом журналистам в ходе экскурсии по учреждению рассказал директор ГАУ Архангельской области «Молодёжный центр» Алексей Чилибанов.

— Срок реализации концепции развития областного Дома молодёжи – пять-семь лет. Чтобы сделать учреждение отвечающим всем современным требованиям, по предварительным подсчетам требуется около 220 миллионов рублей. Большую часть средств мы планируем привлечь из внебюджетных источников, – сказал Алексей Чилибанов.

Проект создан новой командой Дома молодёжи, региональным правительством и Корпорацией развития Архангельской области. Презентация концепции и её обсуждение молодёжными организациями, которые уже работают на базе учреждения, состоялось 15 сентября 2016 года.Он подчеркнул, что с момента начала реализации концепции развития посещаемость увеличилась в три-четыре раза, несмотря на проведение ремонтных работ.

Пользуется популярностью созданные на базе Дома молодёжи студия звукозаписи и танцевальный зал. График аренды расписан на три месяца вперед.

Областной Дом молодёжи выступает оператором третьего международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России» и ряда других мероприятий как областного, так и всероссийского масштаба.

Специалисты учреждения ведут активную работу с муниципальными образованиями региона. В частности – по поддержке профильных ресурсных центров, которые открылись уже более чем в десяти МО региона.

Алексей Чилибанов рассказал, что после завершения ремонта большой зал Дома молодёжи превратится в полноценную концертную площадку. Малый зал будет использоваться для реализации федеральной программы «Ты – предприниматель». В планах – организовать на базе учреждения хостел и кафе быстрого питания.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области